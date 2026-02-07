Trump’ın Obama Çiftini Maymunla Tasvir Eden Videosu Tepki Çekti

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir video paylaşımıyla birçok eleştirinin odağı oldu. Söz konusu videoda, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama, ormanda yaşayan maymunlar gibi betimlenirken, paylaşımın içerisinde 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara da yer verildi. Toplamda 62 saniye süren videonun son bölümlerinde Obama ailesinin tasvirlerinin yer aldığı görüntülere, “Aslan bu gece uyuyor” adlı İngilizce şarkının müziği eşlik etti.

TRUMP’IN BENZETMESİ TEPKİLERİ ALEVLENDİ

Trump’ın maymun benzetmesi üzerine tepkiler çekilirken, California Valisi Gavin Newsom’un medya ofisi aracılığıyla yapılan bir paylaşımda, “Başkanın (Trump) iğrenç davranışı. Her bir Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamalı.” ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise yaptığı açıklamada, “Bu, Başkan Trump’ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral’daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır.” diyerek, gelen tepkileri “sahte öfke” olarak değerlendirdi. Söz konusu paylaşım, ABD medyasının yanı sıra sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Trump’ın sosyal medya hesabında, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama’ya yönelik yapılan “ırkçı” içerikli video paylaşımı tepkiler sonrası silindi. Truth Social hesabında yer alan bu video, Obama ve eşi Michelle Obama’yı ormanda yaşayan maymunlar olarak gösteren içerik ile tepki toplamıştı.