Trump’ın Önündeki Dört Potansiyel Seçenek

İran’daki protestolar 17. gününde büyük bir trajediye sahne oluyor ve hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 550 olarak tespit edildiği belirtiliyor. Raporda, 12’si 18 yaşından küçük olmak üzere, 2 bin 403 göstericinin ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişinin çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Ayrıca, devam eden olaylarda 1,134 kişinin yaralandığı ve 18,434 kişinin gözaltına alındığı vurgulanıyor.

TRUMP’TAN PROTESTOLARA DESTEK!

Protestolarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. İranlılara “resmi kurumları ele geçirme” çağrısı yapan Trump, “Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda” ifadelerini kullandı. Bu noktada, Trump’ın İran’a karşı atılacak adımların seçeneklerini değerlendirip değerlendirmediği merak konusu oldu.

SEMBOLOK SALDIRILAR

Seçeneklerden ilki olarak sembolik saldırılara işaret ediliyor. Bu tür bir eylemle, Trump’ın protestocuların zorbalığa uğraması durumunda İran’a yanıt verme vaadini yerine getirmiş olacağı vurgulanıyor. Sembolik saldırıların muhtemel hedefleri arasında Devrim Muhafızları Ordusu’nun üsleri, füze tesisleri ve Tahran’daki kamu binaları yer alıyor. Ancak, söz konusu saldırıların ABD’nin niyetinin ciddiyetine dair tereddüt oluşturabileceği ve geri tepebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

GENİŞ KAPSAMLI BOMBARDIMAN

Bir diğer seçenek ise İran’a yönelik sürekçi geniş kapsamlı bir bombardıman düzenleme düşüncesi. Bu tür bir eylemin uzun soluklu olmasının gerekeceği ve sadece karargahları değil, Devrim Muhafızları ve Besiç güçlerinin çeşitli üslerinin hedef alınması gerektiği ifade ediliyor. Ancak, bu tür bir saldırının rejimi zayıflatıp zayıflatamayacağına dair endişeler mevcut. Uzmanlar, bu bombardımanın İran sokaklarındaki rejim şiddetini durdurma konusunda etkili olup olamayacağının güç olduğunu belirtiyor.

HAMANEY’E YÖNELİK KONTROL OPERASYONU

ABD’nin bir diğer potansiyel seçeneği, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e yönelik bir kaçırma ya da suikast girişiminde bulunma fikri. Bazı çevreler, baskının azaltılması ve yeni bir nükleer anlaşma sürecinin başlaması adına bu tür bir müdahalenin rejimi geri adım atmaya zorlayabileceğini değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, Hamaney’in sert tutumunun, yapıcı mesajları dikkate almadığını belirtiyor ve bu yüzden Hamaney’e yönelik bir operasyonun yüksek risk taşıyabileceğini vurguluyor.

SİBER SALDIRILAR

ABD’nin İran’a karşı atabileceği bir diğer adım ise siber saldırılar olarak öne çıkıyor. Bu seçenek, ABD’nin İran’da bataklığa saplanmaktan kaçınmak adına uygun bir strateji olabilir. Siber saldırılarla, rejimin iletişim engellerinin aşılması, aktivistlerin dış dünyaya ulaşımının sağlanması ve protestolara karşı bastırmaya çalışan yetkililerin sırlarını deşifre etme hedefleniyor.

HALKIN ÖFKESİ REJİMDEN ABD’YE KAYABİLİR

Son olarak, Washington yönetiminin alacağı her kararın, İran’daki toplumsal tepkileri nasıl şekillendireceği büyük bir risk taşıyor. Uzmanlar, olası bir ABD saldırısının İran halkının ortak düşmana karşı bir araya gelmesine neden olabileceği ve böyle bir durumda halkın öfkesinin İran rejiminden Washington yönetimine kayabileceği konusunda uyarıyor.