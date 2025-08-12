Trump’ın Putin İle Görüşmesi Belirli

DÜNYA TARİHİ GÖRÜŞMELERİ BEKLİYOR

Dünya, önemli bir görüşmeyi gözlemlemek için hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos’ta Ukrayna meselesi ve ikili ilişkileri ele almak üzere ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeyi planlıyor. Uzun bir süre sonra ABD’ye ilk kez gidecek olan Putin, bu adımı tarihi bir gelişme olarak nitelendiriyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Putin ile yapılacak görüşmeye dair ifadelerde bulundu. Görüşmeden ümitli olduğunu belirten Trump, savaşın en kısa sürede sona ermesini istediğini ifade etti. Trump, “Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin.” dedi. Alaska yerine “Rusya’ya gideceğim” demesi dikkat çekti, ardından ise Putin’in Amerikan topraklarına gelecek olmasını “saygıdeğer” bir durum olarak değerlendirdi.

GÖRÜŞMEDE BEKLENTİLER

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesini umduğunu belirtti. Görüşmeden ne sonuç çıkacağını bilmediğini ifade ederek, “Putin’le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir.” dedi. Görüşmeden hemen sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile iletişime geçeceğini ve Avrupa’daki liderlerle de bilgi alışverişinde bulunacağını aktardı. “Benim de orada olmamı isterlerse olurum.” diyen Trump, görüşmenin ardından iki ülke arasında bir anlaşmanın ortaya çıkabileceği umudunu taşıdığını vurguladı.

TOPRAK DEĞİŞİMİNE GÖNDERME

Rusya’nın Ukrayna’nın büyük bir kısmını işgal ettiğini belirten Trump, Ukrayna’nın direncinin sınırlı kaldığını savundu. “Bazı bölgelerin Ukrayna’ya geri verilmesini sağlamaya çalışacağız. İki ülke arasında toprak değişimi olursa,” diyerek bu konuda da bir çözüm arayışında olacaklarını dile getirdi. Trump, nihayetinde iki liderin bir araya gelmesini umduğunu ifade etti.