Trump’ın Uçağında Küçük Elektrik Arızası Meydana Geldi

trump-in-ucaginda-kucuk-elektrik-arizasi-meydana-geldi

Beyaz Saray’dan açıklama geldi

Donald Trump’ın başkanlık uçağı Air Force One, kalkışının ardından küçük bir elektrik arızasıyla karşılaştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, uçağın “tedbir amaçlı” olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı’na geri döndüğünü açıkladı ve ABD Başkanı’nın farklı bir uçakla Davos seyahatine devam edeceğini bildirdi.

Küçük elektrik problemi

Uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan kısa bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kesildiğini aktardı. ABD başkanları, geleneksel olarak 2 adet AF1 başkanlık uçağını dönüşümlü bir şekilde kullanıyor. Trump, Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu’na katılmak için bu başkanlık uçağıyla yola çıkmıştı.

Başkan Trump’tan açıklama

Başkan Trump, yola çıkmadan önce gazetecilere verdiği demeçte, “Bu ilginç bir yolculuk olacak. Ne olacağını bilmiyorum ama sizler iyi temsil ediliyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’dan ayrılırken, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin nasıl geçtiği sorusuna, “Çok iyi bir telefon görüşmesiydi.” şeklinde yanıt verdi.

