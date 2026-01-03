Trump’ın Venezuela Operasyonunu İzleme Anları Ortaya Çıktı

Görüntüler Yayınlandı

ABD Başkanı Donald Trump ile üst düzey yönetim yetkililerinin, Venezuela’ya gerçekleştirilen askerî operasyona ilişkin anlık izleme görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bu görüntülerde, Trump’ın operasyon sürecini danışmanları ve güvenlik ekibiyle birlikte dikkatle takip ettiği gözlemlendi.

GÜVENLİK EKİBİYLE YAKINDAN İZLENDİ

Paylaşılan görüntülerde, ABD yönetiminin askerî ve istihbarat gelişmelerini anında değerlendirerek, operasyonun devamıyla ilgili brifingler aldığı dikkati çekti. Özellikle, saldırıların ardından servis edilen bu görüntülerin uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulması, dikkatleri üzerine topladı.