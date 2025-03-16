Trump’ın VOA Kararnamesi ve Kesintiler Başlıyor

ABD’DE MEDYA DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİM

Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, medya sektöründe büyük yankı uyandırıyor. 1942 yılından beri yayın yapan ve dünya çapında 50’den fazla dilde hizmet sunan Voice of America (VOA), Trump’ın imzaladığı bir kararname ile önemli bir darbe aldı. Yaklaşık 1500 gazeteci ve çalışan idari izne çıkarılıyor. CBS News, bu gelişmenin Trump’ın ABD Küresel İlişkiler Medya Ajansı (USAGM) gibi kurumları hedef alan kapsamlı kesinti kararnamesinden sonra gerçekleştiğini bildirdi.

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE KESİNTİLER

Trump’ın imzaladığı kararname, USAGM ile bazı diğer federal kuruluşların personel ve faaliyetlerini yasal asgari düzeye indirmeyi hedefliyor. Kararnamede, “Bu tür kuruluşlar, yasal işlevlerinin ve ilgili personelinin performansını, yasaların gerektirdiği asgari mevcudiyet ve işleve indirgeyecektir” ifadesi yer alıyor. CBS News’e konuşan kaynaklar, VOA’nın tam zamanlı çalışanlarının idari izne çıkarıldığını onayladı. Çalışanlar, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal G. Thomas tarafından gönderilen bir e-postayla durumu öğrendi. Bu bildirimin, muhabirlerden üst düzey yöneticilere kadar tüm tam zamanlı çalışanları kapsadığı, ancak sözleşmeli çalışanlara gönderilmediği bildirildi.

SERBEST ÇALIŞANLAR DA ETKİLENİYOR

VOA’dan bir kaynak, dünya çapındaki serbest çalışanların ve aylık sözleşmelere dayalı görev yapan personelin, ödeme alamadıkları için işlerini bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi. Bazı çalışanlar, bildirim aldıkları esnada stüdyoya gitmek üzereyken “Hayır, evinize gidin” talimatı aldıklarını aktardı. Bu durum, VOA’nın yayın faaliyetlerini ciddi şekilde aksatıyor.

“83 YIL SONRA İLK KEZ SUSTURULUYOR”

VOA Direktörü Michael Abramowitz, CBS News’e verdiği demeçte, “83 yıldır ilk kez Amerika’nın Sesi’nin susturuluyor olmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu sabah Amerika’nın Sesi’nin neredeyse tüm personelinin – 1.300’den fazla gazeteci, yapımcı ve destek personeli – idari izne çıkarıldığını öğrendim. Ben de onlara dahilim” dedi. Abramowitz, VOA’nın reforma ihtiyaç duyduğunu kabul ederken, alınan bu kararın kurumun hayati misyonunu yerine getirmesini imkansız hale getireceğini vurguladı. Direktör, “Bu görev, özellikle İran, Çin ve Rusya gibi ABD’yi itibarsızlaştırmak amacıyla büyük bütçeler ayırarak yalan haberler üreten ülkelerin varlığında kritik önem taşıyor” şeklinde ekledi.

VOA’NIN TARİHİ VE ERİŞİM GÜCÜ

VOA, 1942’de Nazi Almanyası’na karşı yayınlarla hizmet vermeye başlayan bir devlet kanalı olarak kuruldu. Günümüzde 50’den fazla dilde hizmet vererek, yeterince temsil edilmeyen bölgelerde 361 milyonu aşan bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Öncesinde yaklaşık 2.000 tam zamanlı çalışanı ve yıllık 260 milyon dolarlık bütçesi bulunuyordu. Ancak bu kesintiler, VOA’nın küresel yayıncılık misyonunu ciddi bir tehdit altına sokuyor.