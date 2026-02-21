Trump: İran’a Adil Anlaşma İçin Müzakere Çağrısı

YÜKSEK MAHKEME KARARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yüksek Mahkeme tarafından gümrük tarifeleriyle ilgili alınan karara yönelik düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süregelen nükleer müzakereler hakkında Tahran yönetimine, “Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur” şeklinde bir çağrıda bulundu. Trump, İran halkı ile yönetimini birbirinden ayırdığını vurgulayarak, bu iki grubun oldukça farklı olduğunu ifade etti.

“837 KİŞİYİ ASACAKLARDI”

Trump, İran’daki protestolar sırasında 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerek, 800’den fazla göstericinin idam edilmesine engel olduğunu iddia etti. “837 kişiyi asacaklardı ve ben onlara, ‘Tek bir kişiyi bile asarsanız vurulacaksınız’ dedim. İki hafta bekleyip pazarlık yapmadım ve onlar asmayı bıraktılar. Ama İran halkı için çok üzülüyorum” dedi.

SİYASİ GÖRÜŞLER

Trump, Suriye ile ilgili gelen sorulara yanıt vererek, “Tek söyleyebileceğim, esasen benim oraya getirdiğim Suriye Cumhurbaşkanı olağanüstü bir iş çıkarıyor. Sert bir adam, uslu bir çocuk değil, yoksa bunu başaramazdı. Suriye, gerçekten iyi bir şekilde bir araya geliyor ve şu ana kadar Kürtlere karşı çok iyi davrandı” ifadelerini kullandı.