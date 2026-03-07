Trump İran’a Kara Birlikleri Göndermeyi Düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a kara birlikleri göndermeyi ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor. Bu iddia, Amerikalı yetkililere dayanan bir haber kaynağı tarafından gündeme getirildi. Trump’ın danışmanları ve Cumhuriyetçi Parti’den bazı isimlerin Iran’a kara birliklerinin gönderilmesine olumlu baktığı kaydedildi. Ancak, geniş kapsamlı bir kara harekâtı planının mevcut olmadığı, bunun yerine belirli stratejik amaçlar doğrultusunda küçük bir askeri birliğin gönderilmesi önerisinin gözden geçirildiği bildirildi.

ASKER GÖNDERME KARARI BELİRSİZ

Trump’ın henüz asker gönderme konusunda kesin bir karar almadığı, bununla birlikte yardımcılarına İran’da savaş sonrası petrol üretiminin ABD ile işbirliği içinde yürütülecek bir yönetimle yapılması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Ayrıca, İran’daki uranyum stoklarının güvenliğinin sağlanması gerektiği de ifade edildi. Uzmanlar, bombardımanla etkisiz hale getirilemeyen hedefler için kısa süreli askeri indirme operasyonlarının yapılabileceğini belirtti.

ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ HAZIRLIĞI

Öte yandan, bir diğer haber kaynağı, ABD’nin bölgeye üçüncü bir uçak gemisi daha göndermeyi planladığını duyurdu. George H.W. Bush uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e yola çıkacağı bildirildi. Ayrıca, Kuzey Carolina’daki üsse bağlı Amerikan elit paraşütçü birliklerinin tatbikatlarının ertelendiği yönünde bir haber geldi. Bu ertelemenin, birliklerin Ortadoğu’ya gönderileceği spekülasyonlarına yol açtığı kaydedildi. 82. Hava İndirme Tümeni, havaalanları ve diğer kritik tesislerin ele geçirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir birim olarak biliniyor. Aynı zamanda büyükelçiliklerin korunması ve acil tahliye operasyonlarında da kullanılabiliyor.