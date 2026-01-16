Trump İran’daki İdamlarla İlgili Açıklama Yaptı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN’DAKİ İDAM CEZALARINA YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık 2025 tarihinde İran’da meydana gelen yaşam pahalılığı ve enflasyon ile başlayan ardından şiddetli protestolara dönüşen olaylar esnasında gözaltına alınarak idam cezasına çarptırılan bireylerin idamlarının iptaline dair yeni bir bildirimde bulundu. Daha önce İran yönetimine idam cezalarının sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulunan Trump, hükümetin bu yöndeki çağrılarına olumlu yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran hükümetinin dün gerçekleştirilmesi planlanan 800’den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

TRUMP VE EKİBİ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce düzenlediği basın toplantısında, “Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada” şeklinde konuşmuştu.

İRAN’DA PROTESTOLAR KANLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump, İran’daki protestolarla ilgili 13 Ocak’ta dikkat çeken bir açıklama gerçekleştirerek, İranlı göstericilere destek vermiş ve protestolarına devam etmelerini istemişti. Trump, “İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler” şeklinde konuşmuştu. Ayrıca, İran’da protestocuların öldürüldüğü iddiasıyla, bu durum sona erene kadar Tahran yönetimiyle iletişime geçilmeyeceğini belirtmişti.

EKONOMİK SIKINTILAR PROTESTOLARI TETİKLEDİ

İran’da döviz kurlarının ulusal para birimi karşısında hızlıca artması, ekonomik sorunları derinleştirirken, bu durum ülke genelinde protestoları tetikledi. Piyasalardaki belirsizlik ve durgunluk özellikle Tahran’daki esnafı sokağa çıkmaya zorladı. Bazı şehirlerde kepenk kapatan esnafın da katıldığı gösteriler hızla rejim karşıtı eylemlere dönüştü ve binlerce kişi sokaklara döküldü. İlk günlerde gösterilere müdahale etmeyen güvenlik güçleri, protestoların yayılmasıyla göz yaşartıcı gaz ve saçma atan tüfeklerle müdahalede bulunmaya başladı. Yer yer polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

PROTESTOLARDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

ABD merkezli insan hakları aktivistleri, İran’daki ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677’ye ulaştığını bildirdi. Eylemler sırasında 2 bin 600’den fazla kişinin yaralandığı ve 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. İranlı yetkililer, gösterilerde hayatını kaybeden veya yaralananların toplamına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.