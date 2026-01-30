Trump İran Gündemini Değerlendirdi: Anlaşma Umudunu Vurguladı

trump-iran-gundemini-degerlendirdi-anlasma-umudunu-vurguladi

ABD BAŞKANI TRUMP, İRAN GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen başkanlık kararnamesi imza töreninde, ABD Başkanı Donald Trump, İran’a dair gündemi ele aldı. Trump, “Şu anda İran’a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GEMİ FİLOSU BÜYÜK

Ayrıca, Trump, İran’a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela’ya gönderilen Karayipler’deki gemilerden daha büyük olduğunu da ifade etti.

