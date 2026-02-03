Trump İran Gündemini Değerlendirdi ve Ümitli Konuştu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN VE RUSYA-UKRAYNA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği imza töreninde İran meselesi ve Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran’a doğru yola çıkan “çok büyük” gemilerin bulunduğunu belirterek, İran’la devam eden görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. “İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak” şeklinde konuşan Trump, diplomatik müzakerelere açık olduğunu vurguladı.

İran ile olan süreç hakkında sorulan, olumsuz bir durumun neler doğurabileceği konusundaki soruya Trump, “Bunu size söylemem aptalca olurdu” yanıtini vererek, görüşmelerin hala devam ettiğine dikkat çekti.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE UMUT VAR

Trump, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında da iyimser bir yaklaşım sergileyerek, görüşmelerin olumlu ilerlediğini dile getirdi. Barış anlaşması olasılığıyla ilgili umut verici yorumlarda bulunan Trump, “Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, her iki ülkedeki aşırı soğuk hava koşullarını gerekçe göstererek “Ukrayna’yı bir hafta vurmaması” talebinde bulunduğunu ve Putin’in bu isteği kabul ettiğini yineleyerek kamuoyunu bilgilendirdi.