Trump İran İle Durumun Belirsiz Olduğunu Açıkladı

trump-iran-ile-durumun-belirsiz-oldugunu-acikladi

İran’daki protestolar devam ediyor

İRAN’DA EYLEMLER SÜRÜYOR

İran’da, ekonomik sebeplerle başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen eylemler tüm hızıyla devam etmekte. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump da dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Önceki gün yaptığı açıklamada, “İran’da göstericiler idam edilmeye başlarsa çok sert önlemler alırız” ifadelerini kullanmıştı. Trump, İran’daki durumu yakından izlediklerini bildirirken, Amerikan Axios haber sitesine yeni bir değerlendirmede bulundu.

İRAN ANLAŞMA İSTİYOR

Trump, “İran’la durumum belirsiz. İran yakınlarında devasa bir filomuz var. Tahran bir anlaşma yapmak istiyor.” diyerek, bölgedeki askerî varlıklarını hatırlattı. ABD, Orta Doğu’da güçlü bir askeri varlık sürdürdüğünü düşündürüyor.

USS ABRAHAM LINCOLN ORTA DOĞU’DA

Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurdu. CENTCOM’un sosyal medya hesabında, uçak gemisiyle ilgili yapılan paylaşımda, “USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak’ta Hint Okyanusu’nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor” denildi. Ayrıca, uçak gemisinin “bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla” Orta Doğu’da bulunduğu ifade edildi.

İZLEME ALTINDALAR

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, “Başkan Trump’ın dediği gibi, ‘İran’ı çok yakından izliyoruz.’ Ve Başkan Trump bir eylem Başkanıdır.” diyerek, gelişmeleri yakından takip ettiklerinin mesajını verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gündem

Antalya’da Hortum Fırtına ile Birlikte Seraları Vurdu

Kumluca'da oluşan hortum, seralarda ve enerji nakil hatlarında ciddi hasarlar oluşturdu.
Gündem

Paris’teki Louvre Müzesi Grev Nedeniyle Ziyarete Kapalı

Paris'teki Louvre Müzesi'nde çalışanlar, çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla yeniden grev başlattı.
Gündem

Beşiktaş’tan Transfer Stratejisi Hakkında Açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor ile yapılan maçın ardından transfer süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.