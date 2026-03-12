Trump: İran Saldırıları ile Askeri Kapasite Yok Edildi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat’ta İran’a yönelik düzenlenen saldırılar sonrasında Orta Doğu’ya dair tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentucky eyaletindeki mitingde, İran ile ilgili mevcut durumu gündeme getirerek, “SAVAŞI KAZANDIK” ifadelerini kullandı.

Savaşın sona erdiğini ve kazandıklarını iddia eden Trump, “Kazandık. Size söyleyeyim. Kazandık” dedi. “Midnight Hammer operasyonuyla İran’ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettik” diyerek, “Artık nükleer kapasiteleri yok. Ama yeniden başlatmaya çalıştılar. Bu yüzden işi tamamen bitirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. İran’ın hem İsrail’e hem de Orta Doğu’daki diğer ülkelere karşı bir “tehdit” oluşturduğunu yineleyen Trump, bu “askeri adımı” daha önceden atmış olmaları gerektiğini savundu.

HAZİRAN’DA YENİ SALDIRILAR YAPILACAK

Haziran 2025’te İran’a düzenleyecekleri operasyonlara atıfta bulunan Trump, “Bir süreliğine ‘bu onların sonu olur’ diye düşündük ama yeniden başladılar. Erken ayrılmak istemeyiz değil mi? Bu yüzden işi doğru düzgün bitirmeliyiz. 2 yılda bir geri dönmek istemiyoruz” açıklamasını yaptı. Trump, Amerikan ordusunun ilk günlerde gerçekleştirdiği saldırılarla Tahran’ın askeri gücünü büyük ölçüde yok ettiklerini belirtti.

IRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Trump, “58 gemilerini yok ettik. Donanmalarını yok ettik. Mayın döşeyicileri vardı onları da yok ettik.” ifadeleriyle, İran’ın askeri gücünü hedef alan operasyonların kapsamını vurguladı. Ayrıca, İran’ın füzelerinin yüzde 90’ını ve insansız hava araçlarının yüzde 85’ini ortadan kaldırdıklarını öne sürdü. İran’ın güçlü bir ordusunun bulunduğunu belirten Trump, Amerikan ordusunun beklenenden daha sert saldırılara imza attığını ifade etti.

BENZİN FİYATLARI KISA SÜREDE DÜŞECEK

İran ile yaşanan savaş nedeniyle artan benzin fiyatlarının kısa sürede düşeceğini kaydeden Trump, vatandaşların bu konuda kendisine güvenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

ABD VE İSRAİL’İN ORTA DOĞU’DA YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONLAR

28 Şubat’a gelindiğinde, ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında süregelen müzakereler sürerken İran’a askeri saldırılar başlattı. İran, bu saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölgelerde belirlediği hedeflere saldırılar gerçekleştirdi.

Yapılan ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, bu saldırılar sonucunda 1332 kişi hayatını kaybetti.