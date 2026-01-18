Trump JPMorgan Chase’e Dava Açma Hazırlığında

Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajda, The Wall Street Journal’ın, JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon’a ABD Merkez Bankası başkanlığı için bir teklif götürdüğü yönündeki haberi yalanladı. ABD Başkanı, “Bu tamamen asılsız bir iddia, böyle bir teklif söz konusu olmamıştır. Ayrıca 6 Ocak’taki protestolar sonrasında benim için yanlış bir şekilde bankacılık hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase’e önümüzdeki 2 hafta içinde dava açacağım.” ifadelerini dile getirdi. Trump, protestoların “doğru” olduğunu kanıtladığını ve 2020 seçimlerinin “hileli” olduğunu öne sürdü.

SAĞLAM BİR SORU

The Wall Street Journal’ın neden kendisini aramadığını ve bu teklifin yapılıp yapılmadığını sormadığını eleştiren Trump, “Onlara hemen hayır derdim ve konu kapanırdı.” dedi. Ayrıca Jamie Dimon’a Hazine Bakanlığı görevini teklif etme izlenimi yaratılmasını eleştirip, “Bu, kendisinin oldukça ilgisini çekecek bir görev olurdu. Ancak sorun şu ki (Hazine Bakanı) Scott Bessent bu görevi mükemmel şekilde yürütüyor, tam bir süperstar. Neden bu görevi Jamie’ye vereyim ki? Böyle bir teklif kesinlikle yapılmadı, hatta aklımın ucundan bile geçmedi.” şeklinde konuştu.