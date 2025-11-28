Trump: Kara Operasyonları İçin Yeni Önlemler Geliyor

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA YENİ OPERASYON!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonların artırılacağını duyurdu. Trump, deniz yoluyla gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatlarının büyük ölçüde engellendiğini belirterek, kara taşıma yollarında da yakında yeni önlemlerin uygulanacağını ifade etti. Ordu mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezüellalı kartellere karşı son aylarda yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydetti. Trump, “Son haftalarda çok sayıda Venezüellalı uyuşturucu kaçakçısını durdurmak için çaba gösterdik ve bunda büyük başarı elde ettik” diye konuştu. Ayrıca, Venezüella’dan gelen uyuşturucunun ABD’de her yıl yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu öne süren Trump, bu soruna karşı kapsamlı adımlar atacaklarını vurguladı. Deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatının zorlaştığını dile getiren Trump, “Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.

ABD-VENEZÜELLA İLİŞKİLERİNDE GERİLİM ARTIYOR

Washington, kısa süre önce Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimindeki bazı yüksek düzey yetkililerin yönettiği Cartel de los Soles adlı suç örgütünü ‘Yabancı Terörist Örgütler (FTO)’ listesine aldığını bildirdi. Bu adım, Caracas tarafından “ülkeye müdahale için bahane oluşturma girişimi” olarak değerlendirildi.

HEGSETH’DEN UÇAK GEMİSİ ZİYARETİ

ABD’nin uyuşturucuyla mücadele amaçlı olarak dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve ona bağlı saldırı grubunu Latin Amerika bölgesine göndermesi, ABD ve Venezüella arasındaki gerilimi artırdığı kaydedildi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika’daki görevi süresince USS Gerald R. Ford uçak gemisinde bulunan denizcilere ziyarette bulundu.