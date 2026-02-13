Trump: Maduro Operasyonunda Yeni Silahlar Kullanıldı

Trump, NewsNation televizyonuyla yaptığı röportajda, ABD ordusunun Maduro’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda “daha önce kullanılmamış askeri teknolojiler” kullanıldığını ifade etti. Operasyonda “gizli ses silahı” kullanıldığı bilgisini aktaran Trump, “ABD’nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu” öne sürdü. Daha sonra New York Post’a verdiği mülakatta, Maduro’ya yapılan saldırıda “discombobulator” isimli yeni silahın önemli rol oynadığını belirtti. Bu silahın “karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını” dile getiren Trump, bu konu hakkında konuşmasının “yasak” olduğunu vurguladı ve “Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı.” ifadelerini kullandı.

DISCOMBOBULATOR İDDİALARI

Beyaz Saray Sözcüsü de Maduro’ya düzenlenen operasyon sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela’da yer alan bir güvenlik görevlisinin açıklamalarına yer verdi. Bu kişi, “Venezuela’daki tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını” iddia ederken, “çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey” algıladığını ve “kafası patlayacakmış gibi hissettiğini” belirtti. Trump’ın kamuoyuna çok az bilgi sunduğu bu silah, merak konusu haline geldi.

AMERİKAN ASKERİ OPERASYONU VE HEDEFLERİ

Söz konusu operasyonun hedefi radar sistemleri olduğu bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri askeri yetkilileri, Venezuela’ya yönelik yapılan bu operasyonun radyo, iletişim ağları ve hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmayı amaçlayan koordineli saldırılarla başladığını açıkladı. Özel harekat güçlerinin ülkeye girmesi için hava sahasının temizlendiği belirtildi. ABD Genelkurmay Başkanı, Venezuela’ya yönelik operasyonda 150’den fazla uçağın yer aldığını kaydetti. Uçaklar arasında bombardıman uçakları, savaş jetleri ve istihbarat platformları olduğu ifade edildi.

OPERASYONUN TEKNOLOJİK YÖNÜ

Yetkililere göre, operasyon sırasında Venezuela’nın uyarı sistemleri ve hava savunmaları siber operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda, kara harekatı sırasında personelin yönünü kaybetmesini sağlamak amacıyla ses tabanlı akustik araçlar kullanıldı. Ancak uzmanlar, “discombobulator” silahının devrim niteliğinde bir teknoloji değil, mevcut teknolojilerin kombinasyonunu temsil ettiğini öne sürüyor. Bu terimin siber, elektronik ve akustik askeri sistemlerin karışımını tanımladığı belirtiliyor. Ayrıca, ABD’nin benzer sistemleri daha önce de uyarı amaçlı olarak kullandığı biliniyor.

PATLAMALAR VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak tarihinde yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela hükümeti, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı, Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını ifade etti. Ayrıca, ABD Adalet Bakanı da Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya yönelik “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini duyurdu. Venezuela yönetimi, ABD’nin eylemlerini kınamak için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkelerin saldırıyı eleştirdiği, bazılarının da ABD’ye destek verdikleri görüldü.