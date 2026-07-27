Trump, Mektupla Oy Vermeyi Sınırlamak İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Yüksek Mahkeme’den, posta yoluyla oylamayı hedef alan kapsamlı bir başkanlık kararnamesini uygulamaya koymak için izin istedi. Kararname, alt mahkemeler tarafından yaklaşık iki düzine eyalette engellenmişti. Bu durum, yüksek mahkemede kasım ayındaki ara seçimler öncesinde büyük bir seçim anlaşmazlığına zemin hazırlıyor.

POSTA OYLAMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Trump’ın Mart ayında imzaladığı kararname, ABD Posta Servisi ve İç Güvenlik Bakanlığı’na eyalet seçmen kütüklerini vatandaş olmayan potansiyel seçmenler açısından tarama konusunda yeni görevler veriyor. Düzenleme, eyaletlerin posta yoluyla oy kullanmaya uygun seçmen listelerini Posta Servisi’ne sunmasını ve servisin bu listede olmayanlara oy pusulası göndermemesini öngörüyor. Ayrıca eyaletlerin oy pusulası zarflarında bireysel takip barkodu kullanmasını ve vatandaş olmayanlara oy pusulası gönderen veya alan eyalet yetkililerinin federal kovuşturmaya öncelik verilmesini içeriyor.

MAHKEME SÜRECİ VE İTİRAZLAR

Yönetim, Yüksek Mahkeme’ye yaptığı başvuruda kararnameyi “genel politika rehberliği” olarak nitelendirdi ve Posta Servisi’nin henüz herhangi bir yönetmelik kesinleştirmediğini vurguladı. Demokratların yönettiği 23 eyalet, kararnameye Anayasa’nın seçim yönetimini büyük ölçüde eyaletlere bıraktığı gerekçesiyle itiraz etti. Federal bölge mahkemesi, bu yılki seçimler için kararnamenin uygulanmasını engelledi ve Boston merkezli 1. Federal Temyiz Mahkemesi hafta sonu bu kararı onadı. Üç yargıçtan ikisi eski Başkan Joe Biden tarafından atanmıştı. Trump’ın geçen yıl atadığı üçüncü yargıç, kararın bir kısmına katılsa da başkanlık kararnamesinin bazı bölümlerinin yürürlüğe girmesine izin verilmesi gerektiğini savundu.

POSTA SERVİSİ VE UYGULAMA ENGELLERİ

Mahkeme kararı görünüşte ülkenin yarısını kapsasa da, Posta Servisi’nin Trump’ın emrini bazı eyaletlerde uygulayıp bazılarında uygulayamaması nedeniyle fiilen tüm ülke çapında düzenlemeleri askıya almış durumda. Cumhuriyetçilerin yönettiği 12 eyalet, kararnameyi savunmak için davaya müdahil oldu. Kararnamenin bir diğer bölümü ise İç Güvenlik Bakanlığı’nın eyaletlere oy kullanmaya uygun olduğunu düşündüğü kişilerin listelerini sağlamasını emrediyor. Ancak hükümet mahkemede kendi vatandaşlık veri tabanlarının eksik olduğunu kabul etti.

ACİL BAŞVURU VE SEÇMEN LİSTESİ TARTIŞMALARI

Trump yönetimi, kararnamenin esasını savunmak yerine, Demokrat eyaletlerin dava açmakta acele ettiğini çünkü düzenlemelerin büyük kısmının henüz uygulanmadığını öne sürüyor. Başsavcı Vekili D. John Sauer, kararnamenin “kendi başına hiçbir eyalette seçimlerle ilgili hiçbir şeyi değiştirmediğini” belirtti. Temyiz mahkemesi ise yerel seçim yetkililerinin bu yılki seçime hazırlık için ayırdıkları kaynakları kararnameye uyum sağlamak için yönlendirmek zorunda kaldığını ve bazılarının oy pusulası zarflarını satın aldığını kaydetti. Trump’ın acil başvurusu, yönetimin Mart ayından bu yana Yüksek Mahkeme’ye yaptığı üçüncü kısa süreli talep oldu. Geçen yıl yaklaşık 30 acil başvuru yapılmıştı. Mahkeme, başvuruya yanıt için 3 Ağustos’a kadar süre verdi. Öte yandan, Trump yönetimi Mart 2026 kararnamesinden önce bile federal göçmenlik verilerini kullanarak vatandaş olmayanları tespit etme çabalarını artırmıştı. Ancak bu amaçla kullanılan veri programının yanlış pozitif sonuçlar verdiği biliniyor ve bu durum uygun seçmenlerin hatalı bir şekilde listeden silinebileceği endişelerini artırıyor.