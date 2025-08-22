Trump Mobile’ın Reklamı Hem Gerçek Diyor.

TRUMP MOBILE’IN GERÇEKLERİ

Haziran ayından bu yana gündemde olan Trump Mobile, vaat ettiği T1 akıllı telefon konusunda giderek daha hayalperest bir yaklaşım sergiliyor. İlk başta, telefonun Amerika Birleşik Devletleri’nde üretileceği ifade edilmişti, ancak bu iddianın gerçekçi olmadığı zamanla anlaşılmaya başladı. Sonrasında “ABD’de Üretilmiştir” ifadesi, Trump Mobile’ın resmi internet sitesinden sessiz sedasız kaldırıldı.

Trump, telefonunun tanıtımı için bazı reklamlar kullandı. AppleInsider, bu süreçte dikkat çekici bir ayrıntıyı gündeme getirdi: Aslında T1 akıllı telefon hala mevcut değil. Yayın, T1 için hazırlanan tanıtım görsellerinin hepsinin, farklı akıllı telefonların altın rengine boyanmış ve fotoğraf düzenleme yazılımıyla değiştirilmiş versiyonları olduğunu belirtti. Trump Mobile’ın web sitesinde, Revvl 7 Pro 5G’ye benzer bir telefonun kötü şekilde düzenlenmiş bir görseli yer almakta.

Instagram’daki bir reklamda ise, üzerinde şirket logosu bulunan bir iPhone 16 Pro Max dikkat çekiyor. Hafta başında X’te paylaşılan başka bir kafa karıştırıcı görselde ise, Spigen tarafından üretilmiş bir kılıfla birlikte bir Samsung Galaxy S25 Ultra yer alıyor. Görselin arka planında Güney Koreli aksesuar şirketinin logosunun yanı sıra Amerikan bayrağı da seçilebiliyor.