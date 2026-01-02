Trump: Morlukların Nedeni Yüksek Doz Aspirin Kullanımı

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumu hakkında yayımlanan son iddialara karşılık vererek, doktorlarının önerdiği miktardan daha fazla aspirin kullandığını ve elindeki morlukların bunun sonucunda oluştuğunu belirtti.

DÜZENLİ VE YÜKSEK DOZDA ASPİRİN KULLANIYORUM

Trump, Wall Street Journal’a gerçekleştirdiği röportajda, kamuoyunu meşgul eden sağlık durumu ile ilgili bilgileri paylaştı. Telefon görüşmesi sırasında soruları yanıtlayan Trump, elindeki morlukların nedeninin düzenli ve yüksek dozda aspirin alması olduğunu dile getirdi.

Aspirin kullandığını kanı inceltme özelliğinden dolayı tercih ettiğini ifade eden Trump, “Aspirinin kanı inciltmek için iyi olduğunu söylüyorlar. Kalbimden kalın değil, ince ve güzel kanın akmasını istiyorum” açıklamasında bulundu. Yaklaşık 25 yıldır düzenli olarak aspirin kullandığını da ekledi.

BACAK ŞİŞLİĞİ VE SPOR AÇIKLAMASI

Röportajda, bacaklarındaki şişlikler için özel çorap denemesi yaptığını ancak bunu sevmediği için bıraktığını ifade eden Trump, uzun süre uyumadığını ve spor yapma alışkanlığının bulunmadığını açıkladı. Koşu bandı gibi egzersizlerin kendisine uygun olmadığını vurguladı.

UYUMUYORUM, GÖZLERİMİ DİNLENDİRİYORUM

Bazı toplantılarda uyukladığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, yalnızca gözlerini dinlendirdiğini savunarak, işitme zorluğu yaşadığına dikkat çekti. Çok sayıda kişinin aynı anda konuştuğu ortamlarda zorlandığını belirtti.

SAĞLIK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD medyasındade bir süre önce, 79 yaşındaki Trump’ın sağ elindeki geçmeyen morluklarla ilgili haberler yeniden gündeme gelmişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, morlukların uzun el sıkışmalarının ve düzenli aspirin kullanımının bir sonucu olduğu aktarılmıştı.

SEÇİM DÖNEMİNDEKİ ELEŞTİRİLER HATIRLATILDI

Trump, önceki başkanlık seçim döneminde eski Başkan Joe Biden’ı yaş ve sağlık meseleleri üzerinden eleştirmiş ve görevine uygun olmadığını savunmuştu. Son açıklamaları, bu tartışmaları tekrar canlandırdı.

