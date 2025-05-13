Trump, Perşembe İstanbul’a gelebilir

TÜRKİYE’NİN BARİŞ DİPLOMASİSİ DÜNYAYA DERS VERİYOR

Türkiye, barış diplomasisi konusunda dünya genelinde örnek teşkil edecek adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonrası Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için önemli bir aşamaya gelindi. Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantı, tüm dünyanın dikkatini çeken bir görüşme oldu. Bu görüşmelerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump’tan önemli bir değerlendirme geldi.

TRUMP’IN GÖRÜŞME ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesi Oval Ofis’te Rusya-Ukrayna gündemi hakkında bilgi verdi. Trump, “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmelerde iyi bir ev sahibi olacağını ifade etti ve “İki ülke liderinin de İstanbul’da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” diye ekledi.

SÜREÇTE TÜRKİYE’NİN KRİTİK ROLÜ

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmada önemli bir arabuluculuk rolü üstlenerek taraflarla sürekli temas halinde oldu ve diplomatik çabalarını yoğun şekilde sürdürdü. Türkiye, 10 Mart 2022’de Antalya’da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemdeki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getirdi. Aynı yıl, Türkiye’nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda her iki ülkenin heyetleri İstanbul’da buluştu ve 22 Temmuz 2022’de “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması” imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret eden ilk NATO ülkesi lideri oldu. Ayrıca Türkiye, 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında da arabuluculuk yaptı.

Türkiye, Ağustos 2024’te Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus’taki cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonundaki bu esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en büyük rehine değişimi olarak kayıtlara geçti.