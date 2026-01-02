Trump Sağılık Sorunları Hakkında Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde artış gösteren sağlık durumu ile ilgili iddialara açıklık getirerek, doktor tavsiyelerinden daha fazla aspirin kullandığını ve elindeki morlukların bu durumun bir sonucu olduğunu ifade etti.

DÜZENLİ ASPİRİN KULLANIMI

Trump, Wall Street Journal ile gerçekleştirdiği röportajda, sağlık durumu üzerine çıkan tartışmalara yanıt verdi. Telefonla soruları cevaplayan Trump, elindeki morlukların nedeninin düzenli ve yüksek dozda aspirin kullanımı olduğunu belirtti. “Düzenli ve yüksek dozda aspirin kullanıyorum” diye ekledi.

KAN İNCELTMENİN ÖNEMİ

Aspirinin kanı inceltici etkisini tercih sebebi olarak gösteren Trump, “Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar. Kalbimden kalın değil, ince ve güzel kanın akmasını istiyorum” şeklinde konuştu. Yaklaşık 25 yıldır düzenli aspirin kullanmaya devam ettiğini de vurguladı.

SPOR VE ŞİŞLİK İÇİN ÖNERİLER

Röportajda, bacaklarındaki şişliklere karşı özel çorap denediğini ancak bu konu hakkında olumlu hissetmediği için kullanmayı bıraktığını aktaran Trump, spor yapmayı sevmediğini ve uzun süre uyumadığını belirtti. Koşu bandı gibi egzersizlerin kendisine uygun olmadığını da dile getirdi.

UYKU DÜZENİ ÜSTÜNE İFADELER

Toplantılarda uyukladığına dair iddiaları reddeden Trump, yalnızca gözlerini dinlendirdiğini savundu. İşitme ile ilgili ise birçok kişinin bir arada konuştuğu ortamlarda zorlandığını belirtti.

SAĞLIK TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD medyasında, 79 yaşındaki Trump’ın sağ elinde geçmeyen morluklar olduğu yönündeki haberlerin tekrar gündeme gelmesiyle birlikte Beyaz Saray, morlukların yoğun el sıkışmalarından ve düzenli aspirin tüketiminden kaynaklandığını açıkladı.

GEÇMİŞ ELEŞTİRİLERİ ANIMSATTI

Son başkanlık seçim dönemi içerisinde eski Başkan Joe Biden’a, yaşı ve sağlık durumu üzerinden eleştirilerde bulunmuştu. Bu son açıklamalar, o tartışmaları yeniden alevlendirdi.