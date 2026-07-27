Trump, Senato’dan Saat Değişikliğini Bitirmesini İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan’da yaptığı konuşmada yaz saati uygulamasının kaldırılması için Senato’ya çağrıda bulundu ve yıl boyu uygulamayı savundu. Trump, saatlerle ilgili bir yorumun ardından kalabalığa hitaben, yaz saati uygulamasından kurtulmaları gerektiğini söyledi. Temsilciler Meclisi’nin bu konudaki yasayı onayladığını belirten Trump, Senato’nun da aynı adımı atmasını umduğunu ifade etti.

YAZ SAATİ TASARISI MECLİS'TEN GEÇTİ

Temsilciler Meclisi, bu ayın başında ülke genelinde yıl boyu kalıcı yaz saati uygulamasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarının bundan sonra Senato’da ele alınması gerekiyor ancak buradaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yasa destekçileri, uygulamanın Amerikalıları saat değiştirme zorunluluğundan kurtaracağını, küçük çocukların uyku düzenini bozmayacağını ve mevsimsel depresyonu azaltacağını savunuyor. Eleştirmenler ise özellikle çiftçiler için ekonomik sonuçlar doğurabileceğini ve güneşin daha geç doğmasının tarımı olumsuz etkileyeceğini dile getiriyor.

TRUMP'IN YAZ SAATİ TUTUMU DEĞİŞTİ

Trump uzun süredir yılda iki kez yapılan saat değişikliğini eleştiriyor ancak ülkenin yıl boyu standart saat mi yoksa yaz saati mi uygulaması gerektiği konusundaki tutumu zaman içinde değişti. Geçtiğimiz mayıs ayında Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi’nden geçen Sunshine Protection Act’i överek bunu yasalaştırmak için çok çalışacağını söylemişti. Tasarı, Temsilciler Meclisi genel kurulunda 308’e karşı 117 oyla kabul edilmişti. Trump o dönemde yaptığı açıklamada, insanların saatle ilgili endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldiğini, bu saçma uygulamaya harcanan emek ve paradan bahsederek yasayı imzalamak için çok çalışacağını belirtmişti.