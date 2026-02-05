Trump’tan 50 Milyon Varil Petrol Açıklaması

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN VENEZÜELLA VURGUSU

Yıllık Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan ABD Başkanı, ülkesinin Venezüella ile olan ilişkilerine dikkat çekti. Trump, “Amerika Birleşik Devletleri ile Venezüella’nın çok iyi çalıştıklarını” belirtti ve “50 milyon varil Venezüella petrolünün şu anda Houston’a doğru yolda olduğunu” ekledi.

VENEZÜELLA İLE İŞ BİRLİĞİ

Trump, “Yakın zamanda Venezüella ile… liderlikleriyle çok iyi anlaşıyoruz,” ifadelerini kullanarak, ABD’nin Venezüella ile birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine sahip olduğuna dikkat çekti.

KÖMÜRÜN TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında kömüre de yer veren Trump, kömürü övgü dolu sözlerle değerlendirdi. “Ne zaman kömür kelimesini duysanız. Yanına şunu da eklemelisiniz: Temiz ve güzel,” şeklinde konuştu.