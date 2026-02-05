Trump’tan 50 Milyon Varil Petrol Açıklaması

trump-tan-50-milyon-varil-petrol-aciklamasi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN VENEZÜELLA VURGUSU

Yıllık Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan ABD Başkanı, ülkesinin Venezüella ile olan ilişkilerine dikkat çekti. Trump, “Amerika Birleşik Devletleri ile Venezüella’nın çok iyi çalıştıklarını” belirtti ve “50 milyon varil Venezüella petrolünün şu anda Houston’a doğru yolda olduğunu” ekledi.

VENEZÜELLA İLE İŞ BİRLİĞİ

Trump, “Yakın zamanda Venezüella ile… liderlikleriyle çok iyi anlaşıyoruz,” ifadelerini kullanarak, ABD’nin Venezüella ile birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine sahip olduğuna dikkat çekti.

KÖMÜRÜN TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında kömüre de yer veren Trump, kömürü övgü dolu sözlerle değerlendirdi. “Ne zaman kömür kelimesini duysanız. Yanına şunu da eklemelisiniz: Temiz ve güzel,” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitcoin Fiyatı 70 Bin Doların Altına Düştü

Küresel ekonomik belirsizlikler ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler, kripto para piyasasında satış baskısını artırdı; bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek değer kaybetti.
Gündem

Ufuk Özkan Organ Nakli Ameliyatından Sonra İlk Açıklamasını Yaptı

Tedavi sürecinde karaciğer yetmezliği yaşayan oyuncu Ufuk Özkan, başarılı bir organ nakli operasyonu geçirdi. Donörüyle birlikte sağlık durumları iyi olan Özkan, ameliyat sonrası video paylaştı.
Gündem

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Epstein Açıklaması Geldi

Prens Edward, ilk kez kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada, kardeşi Prens Andrew'un Jeffrey Epstein dosyalarındaki isminin kaygı verici olduğunu belirtti ve mağdurların önemine dikkat çekti.
Gündem

Marius Borg Høiby Mahkemede Gözyaşlarıyla İfade Verdi

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarını reddetti. Mahkemedeki duygusal anlar, kraliyet ailesinin üzerindeki baskıyı artırdı.
Gündem

Trabzonspor Rekor Bonservis Teklifiyle Armand Lauriente Peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'de kanat oyuncusu takviyesi için yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör Fatih Tekke, transfer tekliflerinin Trabzonspor tarihinin en yükseği olduğunu belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.