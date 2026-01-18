Trump’tan Avrupa Ülkelerine Yeni Gümrük Vergisi Açıklaması

Trump’tan Gümrük Vergisi Duyurusu

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan ABD’ye yapılan tüm ürünlere 1 Şubat 2026 itibarıyla %10 gümrük vergisi uygulanacağını, bu oranın ise 1 Haziran’da %25’e çıkarılacağını belirtti. Verginin Grönland’ın satın alınmasına yönelik anlaşma yapılana kadar yürürlükte kalacağını ifade etti.

ABD VE EURO PAZARINA ETSİZ İLİŞKİ

Trump, ABD’nin uzun yıllar boyunca Danimarka ve Avrupa Birliği ülkeleri için sübvansiyon sağladığını, bu süreçte bu ülkelerden gümrük vergisi almadığını vurguladı. Trump, kendi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “ABD uzun yıllardır Danimarka ve AB’yi sübvanse etti, gümrük vergisi almadı” ifadelerine yer verdi.

ALTIN KUBBE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Trump, Grönland’ın satın alınmasının gerekliliğinin özellikle ‘Altın Kubbe’ savunma füzesi sistemi ile ilgili olduğunu dile getirdi. Trump, Truth Social’daki paylaşımında, “Bu parlak ama son derece karmaşık sistem (Altın Kubbe) yalnızca bu bölge (Grönland) dahil edildiğinde tüm açılar, sınırlar ve parametreler göz önünde bulundurularak maksimum verimle çalışabilir” dedi. Grönland’a yönelik güvenlik programları için yüz milyarlarca dolar harcandığını belirtti.

KUZEY AVRUPA’DA TEHLİKELİ OYUN

Trump, Avrupa ülkelerinin Grönland ile ilgili olarak tehlikeli bir oyun oynadığını öne sürdü. yaptığı paylaşımda, “Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya, bilinmeyen amaçlarla Grönland’a gitti” dedi. Bu ülkelerin, dünya güvenliği açısından oldukça riskli bir durum yarattığını vurguladı.

GRÖNLAND’IN SAVUNMA SORUNU

Trump, Avrupa ülkelerinin Grönland’a asker göndermesi bağlamında, adanın savunmasında yalnızca “iki köpekli kızak” bulunduğunu açıkladı. Trump, “Şu anda Grönland’ın savunması için yalnızca iki köpekli kızak mevcut; bunlardan biri yakın zamanda eklenmiş” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nin NATO müttefikleriyle Grönland’daki askeri varlığını güçlendireceği ve burada eğitim faaliyetlerini artıracağına dair bir açıklama yaptığı belirtildi.