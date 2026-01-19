Trump’tan Barış Ödülü Açıklaması: Kontrol Talebi Yenilendi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN MEKTUBU

ABD’nin Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı’na yazdığı bir mektupta, Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmemiş olmasının ardından yalnızca barışı düşünmekle sınırlı hissetmediğini ifade etti ve Grönland üzerindeki kontrol talebini yeniden gündeme getirdi.

Mektubun, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ın, ABD’nin Grönland üzerindeki kontrolünü kabul etmeme kararı sonrası Trump’a gönderilen kısa mesajla ilgili olarak kaleme alındığı bildirildi. Bu mesajın, Avrupalı müttefiklerle ilişkiler üzerindeki gümrük tarifeleri uygulama kararını içeren bir bağlamda yazıldığı kaydedildi.

‘NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ KARARI KONUSU’

Stoere tarafından açıklanan ve Reuters tarafından aktarılan söz konusu mektupta Trump’ın şu şekilde ifade ettiği belirtiliyor: “Ülkenizin, 8 savaşı ve daha fazlasını durdurmuş olmama rağmen bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeye karar vermesini dikkate alarak, artık yalnızca barışı düşünmekle yükümlü hissetmiyorum. Artık Amerika Birleşik Devletleri için iyi ve uygun olanın ne olduğu üzerine de düşünebilirim.”