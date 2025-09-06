Trump’tan Chicago’ya Güvenlik Uyarısı

ULUSAL MUHAFAZALARIN WASHINGTON’DA KALMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, burada Ulusal Muhafızların konuşlandırılması için talimat veriyor. Ulusal Muhafızların 30 Kasım’a kadar Washington’da bulunması bekleniyor. Trump, aynı zamanda Chicago’nun da asayiş sorunları yaşadığını vurguladı.

CHICAGO’NUN GÜVENLİK SORUNLARI

ABD Başkanı, Chicago’yu dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak tanımladı. Bu şehirde güvenliği artırmak için önlemler alacaklarının sinyalini verdi. Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımında, “Chicago, neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere.” ifadesini kullandı.

SINIR DIŞI ETMELERİN ÖNEMİ

Trump, aynı zamanda yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceğini belirterek, “Sabah sınır dışı etmelerin kokusunu seviyorum.” diyerek kararlılığını yineledi.