Trump’tan Chicago’ya: Suçları Azaltın!

TRUMP’IN İLK YORUMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago’da meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybetmesine, 24 kişinin ise silah yarası almasına sebep olan olaylardan dolayı Illinois Valisi JB Pritzker’i sosyal medya platformu Truth Social’dan eleştirdi. Trump, Pritzker’in suçları önlemekte yardıma ihtiyacı olmadığını söylemesine karşı çıktı ve “ÇILGIN!!! Hemen çözmeli, yoksa biz geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

BASARI ÖRNEĞİ OLARAK WASHINGTON DC

Trump, federal müdahalelerin ardından Washington DC’de suç oranlarının hızla düştüğünü belirterek, “DC neredeyse sadece 14 günde SUÇSUZ BİR BÖLGE hâline geldi. Orada yaşayan ve çalışan insanlar çok memnun!!!” şeklinde konuştu. Bu durum, Chicago’ya benzer bir müdahale planının uygulanması gerekliliğini ortaya koydu.

FEDERAL MÜDAHALE PLANLARI

Chicago’nun, Washington DC’de hayata geçirilen federal suç operasyonuna benzer şekilde hedef alınacağını belirten Trump, burada Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandıracağını ve Metropolitan Polis Teşkilatı’nın federal denetim altına alınacağını açıkladı.

BELDE BAŞKANINDAN TEPKİ

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, federal operasyon planlarına karşı yürütme emri çıkarma kararı aldı. Johnson, kentte olası silahlı araçların ve aktif askerlerin bulunabileceği konusunda uyarıda bulunarak, militarize göçmenlik uygulamalarını eleştirdi.

FEDERAL AJANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Çıkarılan yürütme emri çerçevesinde Chicago polisi, federal göçmenlik operasyonlarına iş birliği yapmaktan men edildi. Şehir kurumlarına, federal koordinasyon çabalarına karşı tüm yasal yolları kullanma yetkisi verildi. Aynı zamanda, federal ajanların maske takması, vücut kameralarını kullanması ve isim ile rozet numarasını göstermesi zorunlu hale getirildi.

TRUMP’A VAZGEÇ ÇAĞRISI

Son olarak, Johnson yürütme emriyle Trump’a, göçmenlik uygulamaları için şehirde askeri güç konuşlandırma planlarından vazgeçmesi yönünde bir çağrıda bulundu.