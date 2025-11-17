Trump’tan Epstein Belgelerinin Açıklanması İçin Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma iddiasıyla yargılanan ve hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin paylaşılması için Cumhuriyetçilerin oy kullanması gerektiğini belirtti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve Demokratların, Cumhuriyetçi Partinin büyük başarısından, özellikle de ‘kapanma’ konusunda elde ettiğimiz son zaferden sonra, dikkatleri başka yöne çekmek için radikal solcu deliler tarafından uydurulan bu yalandan vazgeçme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

BELGELERİN AÇIKLANMASI GEREKEN ZAMAN

Cumhuriyetçilerin Epstein ile ilgili tüm hükümet belgelerinin açıklanması için oy kullanması gerektiğinin altını çizen Trump, “Eğer Demokratların elinde bir şey olsaydı, biz ezici bir zafer elde etmeden önce bunu kamuoyuna açıklarlardı. Cumhuriyetçi Partinin bazı üyeleri ‘kullanılıyor’ ve bunun olmasına izin veremeyiz” dedi. Trump, Adalet Bakanlığının Epstein ile ilgili on binlerce belgeyi kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, “Adalet Bakanlığı, bazı Demokratların Epstein ile ilişkilerini inceliyor. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi yasal olarak her şeye sahip olabilir ama ben sadece Cumhuriyetçilerin temel meseleye geri dönmesini umuyorum” şeklinde konuştu.

ADALET BAKANLIĞI’NIN ROLÜ

Trump, Cumhuriyetçilerin ekonomiye odaklanması gerektiğini belirterek, enflasyonu tarihin en yüksek seviyesinden sıfıra indirmenin önemine değindi. Ayrıca, fiyatları düşürmek, tarihi vergi indirimleri sağlamak, yatırımları artırmak ve askeri gücü yeniden inşa etmek gibi konulara vurgu yaptı. Öte yandan, ABD basınına göre, Temsilciler Meclisi bu hafta Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklaması için bir yasa tasarısını oylamayı planlıyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlarından yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulundu. Epstein’ın dava dosyalarında, Prens Andrew, Trump, Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi ünlü isimlerin yer aldığı biliniyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu, Epstein’ın intihar ettiğini belirterek, ünlü isimler arasında bir “müşteri listesi” olduğuna dair kanıt bulamadığını açıkladı. Aynı zamanda, Epstein’ın, “İsrail için çalıştığını” ve Washington’da bunun açıkça söylenemediğini iddia eden Tanner Carlson’un açıklamalarına da yer verildi. Wall Street Journal ise Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50’nci doğum günü için tanıdıklarından mektup yazmalarını istediğini ve bunlardan birinin de Trump’a ait olduğunu öne sürdü.