Trump’tan Erdoğan İle Önemli Görüşme Açıklaması

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında birkaç önemli konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, “Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem olacak” şeklinde bir ifade kullanarak Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Suriye’deki gelişmelere dair bilgi verirken, “Kürtlere çok büyük miktarda ödeme yapılmış, petrol ve birçok şey sağlanmıştı. Yaptıklarını kendileri için yapıyorlardı. Biz Kürtlerle iyi geçindik ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz” dedi.

SURİYE DEVLET BAŞKANI ŞARA’YA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Suriye Devlet Başkanı çok sıkı çalışıyor, kendisi çok güçlü ve çetin birisi. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor” şeklinde bilgiler verdi.

GRÖNLAND GÖRÜŞMELERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

İsviçre’nin Davos kasabasında yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu’na katılacağı ziyareti hakkında konuşan Trump, “Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bir basın mensubunun “Grönland’ın elde edilmesi için ne kadar ileri gitmeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Bunu öğreneceksiniz” cevabını verdi.

VENEZUELA İLE İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Venezuela ile ilişkileri hakkında da açıklama yapan Trump, “Şu anda Venezuela ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Venezuela’daki yönetimle son derece iyi anlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.