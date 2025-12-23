Trump’tan Fed Başkanı İçin Piyasa Beklentileri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Trump, “Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum” ifadelerini kullanarak, piyasalarda iyi haberlerin yetersiz bir etki yarattığını savundu. “Wall Street’in eski düşünme şekli artık geçerli değil” diyerek, iyi haberlerin ardından piyasalardaki düşüşlere dikkat çekti. Ayrıca, güçlü bir piyasanın enflasyona yol açmayacağını belirtti ve piyasa hareketlerinin daha sağlıklı bir yapıda olması gerektiğini ifade etti.

ENFLASYON KENDİ KENDİNE DÜZELECEK

Trump, enflasyonun kendiliğinden düzelmesi gerektiğini söyledi. “Eğer düzeltme olmazsa, uygun bir zamanda faizleri yükseltebiliriz” diyerek, iyi piyasa durumunun desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan, piyasaların daha da iyi duruma getirilmesi gerektiğini, bunun için teşvik edilmeleri gerektiğini ifade etti. “Daha önce görülmemiş kadar doğal ve sağlam rakamların ortaya çıkacağını göreceğiz. Amerika’yı yeniden büyük yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞARISIZLARDAN DERS ÇIKARILMALI

Başkan Trump, ABD’nin başarıları ile ödüllendirilmesi gerektiğini, bunun zıttı bir durumun yaşanmaması gerektiğini dile getirdi. “Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak” sözleri ile kendi vizyonunun dışındaki görüşlere olan kapısını kapattı. Bu ifadeleri ile Trump, ekonomideki sürdürülebilir başarı hedefinin temel ilkelerini ortaya koydu.