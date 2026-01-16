Trump’tan Grönland Uyarısı: Gümrük Vergisi Gelebilir

trump-tan-gronland-uyarisi-gumruk-vergisi-gelebilir

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki açıklamaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Trump, Grönland’ı alma isteğini yineleyerek Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

MACRON İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYE ATIFTA BULUNDU

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği bir görüşmeye değinerek, Fransa’daki ilaç fiyatlarını artırma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Trump, “Grönland konusunda bizimle aynı çizgide olmayan ülkelere gümrük tarifesi uygulayabilirim” ifadesini kullanarak, Grönland’a olan stratejik ihtiyaçlarının altını çizdi.

RUSYA VE ÇİN TEHDİDİ

Grönland’ın coğrafi konumu ve içindeki doğal kaynakların önemine vurgu yapan Trump, “Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu asla olmayacak” açıklamasında bulundu. Bu sözlerle Trump, Grönland’ın stratejik önemini ortaya koymaya çalıştı.

KAMUOYUNDAKİ TEPKİLER

CNN’in SSRS ile yaptığı ankette, 1209 katılımcıya ABD’nin Grönland’ı kontrol altına alma çabalarını destekleyip desteklemedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 75’i bu duruma karşı çıkarken, yüzde 25’i ise destek verdi. Anket sonuçlarına göre, Demokratların yüzde 94’ü, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 50’si Grönland’ı kontrol etme fikrine karşıt.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Diyarbakır’da Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda iki kişi yaralandı.
Gündem

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Merdiven Arızalarına Yanıt

Yunusemre'deki yürüyen merdivenlerin arızasının nedeni incelendi. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, bazı kişilerin merdiveni bozmak için acil durdurma düğmesine sürekli basıldığını gösterdi.
Gündem

Bolu Dağı Geçişinde Yeniden Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda D-100 karayolu üzerinde kar yağışı etkili olmaya başladı, sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Gündem

Sakarya ve İstanbul’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

Sakarya ve İstanbul'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

Jandarmadan Yasadışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

Batman'da yasadışı bahis operasyonunda 8 şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Jandarma, konuyla ilgili mücadelesini sürdürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.