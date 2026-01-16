Trump’tan Grönland Uyarısı: Gümrük Vergisi Gelebilir

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki açıklamaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Trump, Grönland’ı alma isteğini yineleyerek Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerde bulundu.

MACRON İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYE ATIFTA BULUNDU

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği bir görüşmeye değinerek, Fransa’daki ilaç fiyatlarını artırma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Trump, “Grönland konusunda bizimle aynı çizgide olmayan ülkelere gümrük tarifesi uygulayabilirim” ifadesini kullanarak, Grönland’a olan stratejik ihtiyaçlarının altını çizdi.

RUSYA VE ÇİN TEHDİDİ

Grönland’ın coğrafi konumu ve içindeki doğal kaynakların önemine vurgu yapan Trump, “Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu asla olmayacak” açıklamasında bulundu. Bu sözlerle Trump, Grönland’ın stratejik önemini ortaya koymaya çalıştı.

KAMUOYUNDAKİ TEPKİLER

CNN’in SSRS ile yaptığı ankette, 1209 katılımcıya ABD’nin Grönland’ı kontrol altına alma çabalarını destekleyip desteklemedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 75’i bu duruma karşı çıkarken, yüzde 25’i ise destek verdi. Anket sonuçlarına göre, Demokratların yüzde 94’ü, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 50’si Grönland’ı kontrol etme fikrine karşıt.