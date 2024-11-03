“Trump’tan Harris’e Suçlama: Ölüm Ve Yıkım”

TRUMP’IN MICHIGAN KAMPANYASI

Politico’nun haberine göre Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası çerçevesinde Amerikalı Müslümanların ve Arapların yoğun şekilde bulunduğu Michigan eyaletinde konuşma yaptı. Trump, pek çok Amerikalı Müslüman ve Arap’ın Ortadoğu’da yaşayan aile ve arkadaşlarının olduğunu vurguladı. Konuşmasında Trump, “Ancak Harris, Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla birlikte kampanya yürütüyor. Babası Ortadoğu’yu neredeyse mahvetmişti.” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, Demokratların Müslüman oyuna talip olduğunu ifade eden Trump, Harris’in Liz Cheney’i seçtiğini belirterek, “Bunun pek iyi sonuç verdiğini sanmıyorum.” dedi. Trump, “Eğer Kamala kazanırsa, sadece ölüm ve yıkım olacak. Ben barışın adayıyım.” değerlendirmesini de ekledi.

MICHIGAN’DAKİ MÜSLÜMAN SEÇMENLERİN ÖNEMİ

Michigan, salıncak eyaletlerden biri olarak dikkat çekiyor ve burada yaklaşık 242 bin Müslüman ikamet ediyor. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Müslüman seçmenlerin oylarına büyük önem veriyor. Geleneksel olarak Michigan’daki Müslümanların oyları Demokrat Parti’ye yönelmekte. Ancak 7 Ekim 2023 tarihinden sonra, İsrail’in Gazze’deki eylemleri nedeniyle Müslüman seçmenler, Joe Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştirmişti. Michigan’daki bazı Müslüman toplum liderleri, 27 Ekim’de Trump’ı desteklediklerini açıkladı; bunun nedeni, Trump’ın “Orta Doğu ve Ukrayna’daki savaşı sona erdireceğini” söylemesiydi.