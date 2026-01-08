Trump’tan İran’a Açık Uyarı: Protestolar İzleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınına gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran’daki hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestoları değerlendiren Trump, İran yönetimine sert bir üslupla tehditte bulundu. “Durumları çok kötü. Size şunu söyleyebilirim ki, durumları hiç iyi değil. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz. Bunu yaparlarsa, çok ağır bir bedel ödeyeceklerini biliyorlar ve bu onlara çok net bir şekilde söylendi,” şeklinde konuştu. Protestoları yakından takip ettiklerini ifade eden Trump, İran halkına hitap ederek, “Özgürlüğe büyük önem vermelisiniz. Özgürlük gibisi yoktur. Siz cesur bir halksınız. Ülkenize olanlar çok yazık. Ülkeniz harika bir ülkeydi. Yıllar önce, genç bir emlak geliştiricisiyken, arkadaşlarım İran’a gitmişler ve çok başarılı olmuşlardı,” dedi.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR 12. GÜNDE

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesiyle ekonomik sorunlar sebebiyle başlatılan protestolar, Tahran Kapalı Çarşı’dan başlayarak ülkenin birçok noktasına yayıldı. Resmi makamlardan ölen ya da yaralananlara dair bir açıklama gelmezken, insan hakları savunucuları 7 Ocak’ta yayımladıkları raporda 4’ü emniyet mensubu olmak üzere 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralanma olduğunu ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Tesnim ajansının raporuna göre, protestolarda yaralanan polis sayısının 568’e ve milis gücü (Besic) mensubu sayısının 66’ya yükseldiği ifade edildi.

İnsan hakları aktivisti ajansının verilerine göre, Tahran, Tebriz, Kereç, Abadan, Reşt, Sistan-Beluçistan, Şiraz, Kirman, Burucerd ve Kirmanşah’ta rejim karşıtı gösteriler düzenlendi. Gürgan’daki valilik binası ateşe verilirken, Tahran’da Settar Han Köprüsü civarında protestocuların polis araçlarını ateşe verdiği anlar sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin eylemlere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, bazı noktalarda ise göstericilere ateş açıldığı iddiaları gündeme geldi. Tesnim ajansının verilerine göre, Kirmanşah’da düzenlenen gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı iki asker yaşamını yitirirken, Kazvin’deki protestolarda bir Besiç üyesi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İNTERNET KESİNTİSİ İDDİALARI

İran genelinde internetin kesildiği veya yavaşladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı, sosyal medyada yapılan değerlendirmeler ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda internet erişiminde sorunlar yaşandığını aktardı. Küresel alanda internet altyapısı ve trafik analizi yapan bir kuruluş, İran’daki internet trafiğinde son bir haftadır kayda değer dalgalanmalar gözlemlendiğini belirtti. Buna göre, ülkenin internet kullanım düzeyi belirli zaman dilimlerinde normal seviyelerin altına düştü ve ani gerilemeler kaydedildi. Kullanıcılar, günün farklı saatlerinde bağlantı sorunları ve hizmet kalitesinde düşüş yaşandığını ifade ederken, sorunun belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığı da kaydedildi. İranlı yetkililerin konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.