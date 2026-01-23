Trump’tan İran’a Giden Büyük Donanma Açıklaması

ABD BAŞKANI TRUMP, DAVOS TOPLANTILARINDAN DÖNERKEN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Air Force One uçağında gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik sert dilini sürdüren Trump, “Büyük bir donanma filosunun İran’a yöneldiğini” belirtti.

İRAN’A GİDEN BÜYÜK BİR FİLO VAR

Trump, İran’daki infazların kendi talepleri doğrultusunda durdurulduğunu ifade ederek, “İnfazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim. Bu yüzden vazgeçtiler. Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz.” şeklinde konuştu.

99,50 YIL DEĞİL, SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK

Grönland konusundaki müzakerelerinin olumlu geçtiğini söyleyen Trump, NATO ile yaptıkları çerçeve anlaşmasının süresiz olduğunu vurguladı. “Gerçekten bir müzakere olduğunu söyleyebiliriz, ama bu anlaşma süresiz, yani bir zaman sınırı yok. 99 yıl ve 50 yıl değil, sonsuza kadar sürüyor. (Grönland konusunda) İstediğimiz her şeyi yapabiliriz, askeri işler dahil.” ifadelerini kullandı.

BUNDAN HERKES MEMNUN YALNIZCA ALTIN KUBBE MASRAFI OLACAK

Trump, Grönland’da ABD’nin gerçekleştireceği faaliyetlere dair NATO ile işbirliğini dile getirerek, “Hepimiz birlikte çalışacağız ve aslında NATO da bizimle birlikte olacak. Bazı işler masraflı bir şekilde olacak, ancak Altın Kubbe’yi inşa etmekten başka masrafımız olmayacak. Buraya Altın Kubbe nedeniyle geleceğiz.” dedi. Ayrıca, Danimarka’nın bu süreçteki duruşunun nasıl olduğu sorusuna, “Aslında bunu herkes beğendi. (Danimarka konusunu) İki hafta içinde size haber veririm.” yanıtını verdi.

RUSYA MÜZAKERELERİNDE CİDDİ İLERLEME KAYDEDİLDİ

Donald Trump, Rusya-Ukrayna müzakereleri açısından ciddi ilerlemeler sağladıklarını vurgulayarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı. Zelenski ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Trump, “Rusya da taviz verecek mi?” sorusuna ise “Taviz verecek. Herkes bunu başarmak için taviz veriyor.” yanıtını verdi. Trump, mevcut durumda hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin barış istediğini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Rusya’nın Barış Kurulu’na katılmak için gereken 1 milyar dolarlık katılım ücretini kendi dondurulmuş hesaplardaki parasından ödemek istediği yönündeki açıklamaları hakkında, “Benim açımdan sorun yok.” şeklinde konuştu.