Trump’tan İran’a Sert Uyarı: Ağır Bedel Ödeyebilirler

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İran’daki yüksek hayat pahalılığı protestolarına değinen Trump, İran yönetimini tehdit ederek, “Durumları çok kötü. Size şunu söyleyebilirim ki, durumları hiç iyi değil. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa, onlara çok sert bir şekilde karşılık vereceğiz. Bunu yaparlarsa, çok ağır bir bedel ödeyeceklerini biliyorlar ve bu onlara çok net bir şekilde söylendi” ifadelerini kullandı. İran’daki protestoları yakından izlediklerini belirten Trump, İran halkına, “Özgürlüğe büyük önem vermelisiniz. Özgürlük gibisi yoktur. Siz cesur bir halksınız. Ülkenize olanlar çok yazık. Ülkeniz harika bir ülkeydi. Yıllar önce, genç bir emlak geliştiricisiyken, arkadaşlarım İran’a gitmişler ve çok başarılı olmuşlardı” şeklinde seslendi.

İRAN’DA PROTESTOLAR 12’NCİ GÜNÜNDE

İran’da, 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz kurlarına karşı değer kaybetmesi ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı’dan başlayan protestolar, ülke geneline yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara dair resmi bir açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak’ta yayımladığı raporda, 4’ü emniyet görevlisi 38 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, Tesnim Haber Ajansı, gösteriler sırasında yaralanan polis sayısının 568, milis gücü (Besic) sayısının ise 66’ya yükseldiğini bildirdi.

GÖSTERİLERDE 2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

HRANA’nın aktardığına göre, Tahran, Tebriz, Kereç, Abadan, Reşt, Sistan-Beluçistan, Şiraz, Kirman, Burucerd ve Kirmanşah’ta rejim karşıtı gösteriler gerçekleştirildi. Gürgan’daki valilik binası ateşe verilirken, Tahran’da Settar Han Köprüsü civarında göstericilerin polis araçlarını ateşe verdiği görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bazı bölgelerde emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı, bazı noktalarda ise eylemcilere ateş açıldığı iddia ediliyor. Tesnim Haber Ajansı, Kirmanşah’daki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup 2 asker hayatını kaybederken, Kazvin kentindeki gösterilerde de bir milis gücü (Besiç) üyesinin eylemciler tarafından darp edilerek ağır yaralandığını belirtti.

İNTERNET ERIŞIMI SORUNU

Ayrıca, İran genelinde internet bağlantısında kesinti ve yavaşlama olduğu bildirildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşılan değerlendirmeler doğrultusunda internet erişiminde ciddi kesintiler ve yavaşlamaların gözlemlendiğini aktardı. Küresel internet altyapısı ve trafik izleme hizmetleri sunan Cloudflare, İran’daki internet trafiğinde son bir haftada kaydedilen dalgalanmaları raporladı. Ülkenin internet kullanım hacminin bazı zaman dilimlerinde olağan seviyelerin altına düştüğü ve ani gerilemelerin yaşandığı ifade edildi. Kullanıcıların çeşitli saatlerde bağlantı sorunları ve hizmet kalitesinde düşüş yaşadığı belirtilirken, sorunun belirli bir bölgeyle kısıtlı olmadığı kaydedildi. İranlı yetkililerden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.