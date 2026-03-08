Trump’tan İran’a Yeni Lider Açıklaması ile Gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği basın toplantısında İran’daki yeni dini lider seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran’ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı. İran’ın eski yönetimiyle bağlantılı birini onaylama konusunda sorulan bir soruya ise, “Olurum. İyi bir lider seçebilmek için buna hazır olurum. Bu niteliklere sahip çok kişi var” yanıtını verdi.

İRAN’IN HEDEFİ ORTA DOĞU

Trump, İran’ın Orta Doğu’yu ele geçirmek için planlar yaptığına ve bunun ABD tarafından engellendiğine dikkat çekerek, “İran, bir kağıttan kaplan. Bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi, saldıracaklardı. Planları, bütün Orta Doğu’ya saldırmak, Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmekti” yorumunu yaptı. Geçtiğimiz hafta, ABD’li yetkililerin İran’ın zenginleştirilmiş uranyum bulundurduğunu açıklamasının ardından, özel kuvvetlerin bu uranyumu ele geçirme operasyonu için gönderilmesi seçeneğini değerlendiren Trump, “Her şey masada. Her şey” ifadelerini kullandı.

ASKER AİLELERİYLE GÖRÜŞME

Trump, İran’ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden 6 ABD askerinin aileleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili, yaşanan kayıpların kendisinde tereddüte neden olup olup olmadığına dair gelen bir soruyu, “Hiç de değil. Bunu yaparsam, asker ailelerini üzmüş olurum. Anne babaları sıklıkla bana, ‘Efendim, lütfen bunu oğlum için kazanın’ diyorlar ya da söz konusu asker genç bir kadın olduğunda, ‘Lütfen bunu çocuğum için kazanın’ diyorlar” şeklinde yanıtladı. Cenaze törenine ilişkin olarak, “Güzel bir program oldu ve ailelerle bir araya geldim. Yıkılmış durumdalardı ama gururluydular” dedi.

WAKTAN KAYNAKLI BELİRSİZLİK

Daha önce savaşın dört ila beş hafta süreceği yönünde tahminlerde bulunan Trump, aynı soruya bu kez, “Bilemiyorum. Asla tahmin edemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, hem zaman açısından hem de öldürücülük açısından programın önünde olduğumuz” sözleriyle yanıt verdi.

PETROL FİYATLARINA BAKIŞ

Petrol fiyatlarındaki artışı “küçük bir aksaklık” olarak tanımlayan Trump, “Bence sorun yok. Küçük bir aksaklık söz konusu. Bu dolambaçlı yolu kullanmak zorunda kaldık. Bu dolambaçlı yol nedeniyle yaşanacakları zaten biliyordum. Ama işin güzel tarafı, onların 44 gemisini batırdık. Bu da, tüm donanmaları demek oluyor. Tüm hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Tüm iletişimlerini ve telekomünikasyonlarını devre dışı bıraktık. Uçaksavar sistemleri iptal oldu. Hiçbir şekilde savunmaları kalmadı. Yapabildikleri tek şey konuşmak” dedi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Trump, İran’a karşı gerçekleştirilen saldırılara yönelik kendi destekçilerinden gelen eleştirileri de reddederek, bu eylemin seçim kampanyası sırasında kullandığı “Amerika’yı yeniden büyük yap” (MAGA) sloganıyla tamamen uyumlu olduğunu savundu. Trump, “Bu yaptığımız şey bir MAGA hamlesidir. Bu çok ama çok MAGA bir eylem. Çünkü aksi takdirde bir ülkemiz olmazdı. Saldırıya uğrardık. MAGA ise tamamen ABD’yi kurtarmakla ilgili. Şuanda MAGA açısından hiç olmadığım kadar yüksek bir noktada bulunuyorum” şeklinde ifadeler kullandı.