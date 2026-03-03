Trump’tan İran Açıklamaları: Büyük Dalga Yolda

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELERDE GERİ SAYIM

Süregelen nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyince, İsrail ve ABD birlikleri Tahran başta olmak üzere çeşitli hedeflere saldırılar düzenledi. İran, karşılıklı olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölgedeki ülkelerde belirlediği hedeflere karşılık saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucu, ülkenin dini lideri Hamaney ile birçok üst düzey yetkilisini kaybeden İran hakkında ABD Başkanı yeni açıklamalarda bulundu.

“SERT BİR DARBE VURMADIK, BÜYÜK DALGA YAKINDA GELİYOR”

ABD ordusunun İran’ı “yerle bir ettiğini” iddia eden Başkan, “Bence çok iyi gidiyor. Çok güçlü. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz ve onu kullanıyoruz.” şeklinde konuştu. Saldırılara ilişkin ne kadar süreceği sorusuna “Çok uzun sürmesini istemiyorum.” yanıtını veren Başkan, Iran’a yönelik askeri hamlelerin daha büyük bir aşamasının henüz gerçekleşmediğini belirtti. İlgili bir soruya ise, “Evet. Gerçekten de yapıyoruz. Ama şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil.” dedi.

ARAP ÜLKELERİNİN TAVRI VE SAVAŞA DAHİLLİ

İran’ın bölgedeki Arap ülkelerine yönelik eylemlerinin bu ülkelerde “şaşırma” yarattığını ifade eden Başkan, bu ülkelerin savaş sürecine dahil olma konusunda karar değiştirdiğini savundu. “Onlara ‘Bunu hallederiz.’ dedik ve şimdi savaşmak istiyorlar ve agresif bir şekilde savaşıyorlar.” sözleriyle durumu aktarırken, saldırılara dair “Bu insanları tanıyorum. Sert ve zekiler.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“OTELE VE APARTMANA ATEŞ AÇTILAR”

Savaş esnasında İran’ın bir otele ve bir apartmana saldırdığı bilgisini veren Başkan, “Bu onları kızdırdı. Bizi seviyorlar, ama izliyorlardı.” dedi. Ayrıca, İran’ın saldırılarını “en büyük sürpriz” olarak nitelerken, bu tehditlerin uzun bir süre boyunca bölgedeki huzursuz atmosferin sebebi olduğunu vurguladı. “Yıllarca o karanlık bulutun altında yaşadılar. Bu yüzden asla huzur bulamadılar.” sözleriyle bölgedeki durumun ciddiyetini aktardı.

“İRAN LİDERLİK AÇISINDAN ÇOK ŞEY KAYBETTİ”

Muhtemel rejim değişikliği sonrası İran’ın gelecekteki liderliği hakkında belirsizlik olduğunu kaydeden Başkan, “Liderliğin kim olduğunu bilmiyoruz.” diyerek, liderlerin yokluğunda ortaya çıkan belirsizliği işaret etti. Ülkeye yönelik saldırılar sırasında İran’ın büyük kayıplar verdiğini ifade eden Başkan, “49 kişi. İnanılmaz bir saldırıydı.” dedi.

“MÜZAKEREDE ANLAŞMA YAPAMADIK”

Son olarak müzakerelerde İran ile anlaşma sağlanamadığını belirtti ve “Bu insanlarla anlaşma yapamadık.” diyerek, her yeni teklifin önceki teklifin gerisine düştüğünü savundu. Ayrıca, İran tarafının uranyum zenginleştirmeyi bırakmayı kabul etmediğini dile getirdi. “Tüm o zenginleştirilmiş maddeye sahiplerdi. İran’la başa çıkmanın yolu bu.” ifadesiyle durumu özetledi.