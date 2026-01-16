Trump’tan İran’daki İdamlar Üzerine Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da 28 Aralık 2025’te başlamış olan ve kısa sürede şiddetli protestolara dönüşen olaylar nedeniyle gözaltına alınan kişilerin idam cezasının iptal edilmesi hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Daha önce Tahran yönetimine idam cezalarını sona erdirme çağrısını yineleyen Trump, İran hükümetinin bu çağrıyı olumlu yanıtlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Trump, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, “İran hükümetinin dün gerçekleşmesi beklenen 800’den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum” dedi.

İDAMLARIN DURDURULDUĞU DUYURULDU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, “Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada” ifadelerinde bulundu. Trump, İran’da süren protestolara ilişkin 13 Ocak’ta önemli bir çıkış yaparak, İranlı göstericilere destek verip, protestolara devam etmelerini istedi. Açıklamalarında, “İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler.” sözlerini kullandı.

PROTESTOLAR DERİNLEŞİYOR

İran’da döviz kurunun ulusal para birimi karşısında hızla yükselmesi, yaşanan ekonomik sıkıntıları derinleştirerek ülke genelinde protestoları tetikledi. Piyasalardaki belirsizlik ve durgunluk, özellikle Tahran’da esnafı sokağa dökerken, bazı şehirlerde kepenk kapatan esnaf da eylemlere katıldı. Başlangıçta güvenlik güçlerinin müdahalede bulunmadığı protestolar, zamanla göz yaşartıcı gaz ve saçma atan tüfeklerle yapılan müdahalelere dönüşerek rejim karşıtı gösterilere sahne oldu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

ABD merkezli Iran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeni ile başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677’ye ulaştığını bildirdi. HRANA’nın verilerine göre, olaylar sırasında 2 bin 600’den fazla kişi yaralanırken, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. İranlı yetkililer, gösterilerde ölen veya yaralananların toplam sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.