Trump’tan İstanbul Açıklaması: “Cuma Türkiye’deyim!”

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ VE TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Dünya, 15 Mayıs 2025’te İstanbul’da başlayan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini tartışırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan önemli bir açıklama geldi. Daha önce Türkiye’ye gelme olasılığını dile getiren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmelere katılmaması yüzünden planlarını gözden geçirdi. Ancak Trump, diplomasi sahnesine geri dönme kararlılığını sürdürüyor: “Cuma günü İstanbul’a gidebilirim!” ifadeleriyle küresel gündemi yeniden sarsmayı başardı.

TRUMP’IN İSTANBUL ZİYARETİ PLANLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ve Rusya temsilcileri arasında yapılacak barış görüşmelerine katılmayı düşünüyordu. Reuters’ın 14 Mayıs 2025 tarihli raporuna göre, Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi kapsayan Orta Doğu turu dolayısıyla yoğun programına rağmen İstanbul’a gelme ihtimalini değerlendiriyordu. Ancak, Trump bugün planını iptal etti. Beyaz Saray yetkilileri, lojistik zorluklar ve Putin’in katılımının belirsizliğini mazeret olarak gösterdi.

CUMARTESİ VERDİĞİ SÖZLER VE YENİ PLANI

Donald Trump, yaptığı son dakika açıklamasında, 16 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul’a gelme konusundaki kararlılığını duyurdu. “Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için Cuma günü Türkiye’ye gidebilirim,” sözleriyle barış sürecine katkıda bulunma hedefine vurgu yaptı. CNN’in 13 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, Trump, Zelenskyy’nin doğrudan Putin ile görüşme talebine destek veriyor ve görüşmelerin liderler düzeyinde yapılmasını savunuyor. Trump’ın bu planı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki görüşmelerin ikinci gününe denk geliyor.

POTANSİYEL DEĞERLENDİRME VE PUTİN’E GÖNDERME

Trump, açıklamasında Putin’in İstanbul’a gelmemesine dair dikkat çekici sözler sarf etti. “Ben gitmezsem Putin gelmez dedim ve haklı çıktım,” diyerek Rusya liderine dolaylı bir gönderme yaptı. Reuters’ın 15 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, Putin, görüşmelere bizzat katılmak yerine deneyimli teknokratlardan oluşan bir heyet gönderdi.