Trump’tan Jamie Dimon Hakkında Açıklama Geldi

Trump, sosyal medya platformunda yayımladığı mesajında, The Wall Street Journal’ın, JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon’a ABD Merkez Bankası başkanlığı için teklif yapıldığı iddiasını reddetti. Başkan, “Bu bilgi tamamen asılsızdır; böyle bir teklif söz konusu olmamıştır. Ayrıca, 6 Ocak protestolarından sonra yanlış ve uygun olmayan bir şekilde banka hizmetlerini sonlandıran JPMorgan Chase’e dava açacağım” şeklinde açıklama yaptı. Trump, protestoların gerçek olduğunu ve 2020 seçimlerinin de hileli olduğunu ifade etti.

HABERİN KAYNAĞI

Trump, The Wall Street Journal’ın neden kendisiyle iletişime geçmediğini ve teklifin yapılıp yapılmadığını sorması konusunda şunları belirtti: “Onlara hemen hayır derdim ve bu konu burada sona ererdi. Ayrıca Jamie Dimon’a Hazine Bakanlığı görevini önerdiğim izlenimi yaratıldı, oysa bu pozisyon, onun ilgisini çekebilir. Ancak, Hazine Bakanı Scott Bessent bu görevi son derece başarılı bir şekilde yürütüyor, tam bir süperstar. Neden bu görevi Jamie’ye vereyim ki? Böyle bir teklif kesinlikle yapılmadı, hatta düşünülmedi bile.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

