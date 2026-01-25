Trump’tan Kanada’ya Çin Uyarısı ve İddialar

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile yaptığı yakınlaşmayı hedef almaya devam ediyor. Trump, “Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada’yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar” şeklinde açıklamada bulundu.

TRUMP, KANADA BAŞBAKANI CARNEY’İ HEDEF ALDI

Trump, yaptığı açıklamada Kanada’nın Çin ile olan ticari ortaklığının olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Kanada Başbakanı Mark Carney’i doğrudan hedef aldı. “Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı’ yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada’yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar” diyen Trump, bu durumun Kanada için tehlikeli olabileceğini vurguladı.

GÜMRÜK VERGİLERİ UYGULANACAK

Başkan Trump, “Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa, Kanada’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır” diyerek, bu ihtimali de gündeme getirdi.