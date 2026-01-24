Trump’tan Kanada’ya Ticaret Tehdidi: Gümrük Vergisi Geliyor

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN KANADA’YA SERT UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşması imzalaması durumunda, Kanada’dan gelen tüm ürünlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, bu açıklamayı kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden gerçekleştirdi ve Kanada Başbakanı Mark Carney’e uyarılarda bulundu. ABD Başkanı, Kanada’nın Çin mallarının ülkeye girişinde bir “ara durak” veya “dağıtım limanı” olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

KANADA’NIN ÇİN İLE YAKINLAŞMASI FELAKET OLUR

Trump, Kanada’nın Çin ile yakınlaşmasının Kanada ekonomisi ve sosyal yapısı açısından tehlikeli sonuçlar doğuracağını savunarak, “Çin, Kanada’yı diri diri yiyecek; işletmelerinin yıkımı, sosyal dokusu ve genel yaşam tarzı dahil olmak üzere onu tamamen yutacaktır” şeklinde bir ifade kullandı. Sözlerine devam eden Trump, “Eğer Kanada, Çin ile bir anlaşma yaparsa, ABD’ye giren tüm Kanada mal ve ürünlerine derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır” dedi.

GERİLİM ARTARAK DEVAM EDİYOR

Bu tehdidin, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin son günlerde Pekin’e yaptığı resmi ziyaretin ardından geldiği dikkat çekiyor. Carney’nin Çin ile gümrük indirimi anlaşmaları imzalaması sonrası iki lider arasındaki gerilim tırmandı. Trump’ın geçmişte Grönland ile ilgili talepleri ve Kanada’nın ABD liderliğindeki bazı savunma projelerine mesafeli durması, siyasi atmosferi daha da gerdi.

