Trump’tan Kolombiya’daki Uyuşturucu İddialarına Cevap

trump-tan-kolombiya-daki-uyusturucu-iddialarina-cevap

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN VENEZUELA OPERASYONU

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği eylemler ve yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ABD, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta en az 7 hedefe saldırı düzenlerken, operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulduğu bildirildi. Trump, “ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

BASIN TOPLANTISINDA ‘BİZ YÖNETECEĞİZ’ DEMESİ

Başkan Trump, operasyonun ardından akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “Doğru ve düzgün bir geçiş yapılana kadar bu süreci biz yöneteceğiz. Başka birinin devreye girip aynı durumla karşılaşmasını istemiyoruz.” diyerek sürecin kendileri tarafından kontrol edileceğini vurguladı.

KOLOMBİYA’YA YENİ SUÇLAMALAR

Trump, açıklamalarında sadece Venezuela ile sınırlı kalmayarak, Kolombiya’nın uyuşturucu ticareti yaptığı iddialarına da yer verdi. Kolombiya Devleti’nin lideri Gustavo Petro’yu hedef alan Trump, “Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun kokain fabrikaları var ve dikkatli olmalı. Kıçını kollasa iyi olur.” şeklinde sert ifadeler kullandı.

MADURO’NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayrıca, Trump basın toplantısından önce alıkonulan Maduro’nun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yayınladığı fotoğrafta, Maduro’nun göz ve kulaklarının kapalı olduğu görülürken, arkasında bulunan DEA ajanı da dikkatlerden kaçmadı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

