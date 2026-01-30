Trump’tan Küba’ya Gümrük Vergisi Kararnamesi

ABD, KÜBA’YA YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ GETİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki devlet başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı operasyonun ardından, tehdit ettiği Küba’ya karşı somut adımlar atmaya başladı. Trump, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararnamayı imzaladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Trump’ın, Küba hükümetinin ABD’ye yönelik tehditlerini ele aldığı vurgulandı. Yeni kararname ile, ABD’nin Küba’ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir tarife sistemi getirileceği belirtildi.

GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİ UYGULAMAYA GİRİYOR

Ayrıca, Dışişleri ve ticaret bakanlarına, bu tarife sistemini uygulamak için tüm gerekli önlemleri alma yetkisi verildiği ifade edildi. Açıklamada, ABD’nin ulusal güvenliğinin ve dış politikasının “Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından” korunması amacı güdüldüğü savunuldu. Belirtilen durumlar çerçevesinde, Küba veya etkilenen ülkelerin tehditleri giderecek adımlar atması durumunda, Başkan’ın kararnamede değişiklik yapabileceği de kaydedildi.

İRAN’A YENİ UYARI

ABD Başkanı Trump, eşinin belgesel galası öncesinde, İran’a yönelik olarak açıklamalarda bulundu. İran ile son günlerde herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunları planlayıp planlamadığına dair bir soruya, “Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum.” yanıtı verdi. Tahran yönetimine bir uyarı yapan Trump, “Şu anda İran’a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu.” ifadelerini kullandı. İki önemli uyarıda daha bulunan Trump, nükleer silah bulundurulmasını istemediklerini ve protestocuların öldürülmesini durdurmaları gerektiğini vurguladı.

İNGİLTERE’YE TEHDİT

Trump, İngiltere’nin Çin ile işbirliği yapma planları hakkında da açıklamalarda bulundu. İngiltere’yi hedef alarak, “Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor.” şeklinde konuştu.

KANADA UÇAĞI SERTİFİKALARI İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan, ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketine ait jetlerin sertifikalandırılmaması sebebiyle Kanada kaynaklı tüm uçakların sertifikalarının iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca ABD’ye satılacak tüm Kanada uçaklarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı uyarısını yaptı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada’nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini sertifikalandırmayı reddetmesi üzerine, “Kanada’nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, bugüne kadar yapılması gereken şekilde, Bombardier Global Express’lerini ve Kanada’da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz.” açıklamasında bulundu.