Trump’tan Küba’ya Petrolle İlgili Davet

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN KÜBA’YA AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ardından şimdi de Küba’yı gündemine aldı. Trump, her fırsatta Küba’yla bir anlaşma için diyaloğa açık olduğunu belirtiyor. Gece saatlerinde Florida eyaletine giderken, gazetecilerden gelen Güney Amerika ile ilgili soruları yanıtladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Trump, “Küba ile görüşmeye başlıyoruz.” şeklinde açıklama yaparak, Küba ile petrol ticareti konusunda ne zaman temas edildiğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

İLLA Kİ İNSANİ BİR KRİZ OLMASINA GEREK YOK

Trump, “İlla ki insani bir kriz olmasına gerek yok. Muhtemelen bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba yeniden özgür olur.” diyerek, olası görüşmelerin seyrine dair ipuçları verdi.

NAZİK DAVRANACAĞIZ

Küba ile bir tür anlaşma yapma ihtimalinin bulunduğunu belirten Trump, “Sanırım, biliyorsunuz, nazik davranacağız.” ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMIŞTI

Trump’ın Küba ile ilgili bu açıklamaları, son günlerde Venezuela ve Meksika’dan petrol tedarikinin kesilmesi girişimlerini takip ediyor. 30 Ocak tarihinde, Küba’ya petrol satan ya da sağlayan ülkelerden gelen mallara gümrük vergisi uygulanması yönünde bir emir imzaladığı da dikkat çekti.