Trump’tan Macron’un Mesajına Yanıt: Grönland Tartışması Devam Ediyor

ABD BAŞKANI TRUMP, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’DAN GÖNDERİLEN MESAJI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisine ilettiği bir mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajda Macron’un, “Başkan Macron’dan Başkan Trump’a, Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda harika işler yapabiliriz. Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum. Hadi harika şeyler inşa etmeye çalışalım” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, Macron’un Trump’a ilettiği mesajda, “Davos’tan sonra Perşembe öğleden sonra Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim. Ukraykalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da yan görüşmelere davet edebilirim” dediği ifade ediliyor.

FRANSA’NIN MESAJLARI, ABD-AVRUPA İLİŞKİLERİNİ SALLIYOR

Macron’un Trump’a gönderdiği mesajlar, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin Grönland nedeniyle gerginleştiği bir dönemde gündeme geldi. Trump, geçtiğimiz haftalarda Grönland’ın “Amerika için stratejik önemde olduğunu” belirterek adanın kontrolünü ele geçirme isteğini yeniden dile getirmişti. Aynı zamanda Trump, bir CNN yayınında Fransa lideri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Gazze’de kurulacak Barış Kurulu’na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet ettiğini doğrulayan Trump’a, Macron’un kurula katılmayacağına dair yaptığı açıklama soruldu. Trump, bu soruya “Bunu gerçekten söyledi mi? Onu zaten kimse istemiyor çünkü kısa süre sonra görevde olmayacak. Şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 vergi koyarım ve katılır. Ama katılmak zorunda değil” yanıtını verirken dikkatleri üzerine çekti.

GRÖNLAND’IN STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR?

Grönland, Kuzey Amerika ile Avrupa arasında Arktik Okyanusu’nda konumlanıyor ve dünya güvenlik haritasındaki kritik konumuyla ön plana çıkıyor. Adanın coğrafi konumu, nükleer erken uyarı sistemleri, radar ve balistik savunma altyapısı için önemli avantajlar sunuyor. Aynı zamanda Kuzey Atlantik ve Arktik geçişlerinin kontrolü, ABD için Rusya ve Çin gibi ülkelerin bu bölgedeki faaliyetlerini izlemede stratejik bir önem taşıyor. ABD’nin Pituffik Uzay Üssü gibi mevcut askeri tesisleri burada bulunuyor ve bu üsler, balistik füze erken uyarı ve uzay gözetleme görevlerinde etkin bir şekilde kullanılıyor. Son günlerde ABD’nin bölgeyi askeri güç ve diplomasi ile alma alternatifleri konuşulurken, 700 milyar dolara Grönland’ın Washington’a katılması gibi fikirler de gündemde yer alıyor.