Trump’tan Maliki Uyarısı: Irak’ta Siyasi Gerginlik Devam Ediyor

11 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin sonrasında Irak’taki siyasi belirsizlik sürüyor. Şii gruplardan oluşan Koordinasyon Çerçevesi’nin, Nuri el-Maliki’yi yeniden aday gösterme olasılığı, Washington’da dikkat çekiyor.

KÜRESEL YANKILAR

Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Maliki’nin geçmişteki başbakanlık dönemini sert bir dille eleştirdi. Trump, “Irak’ın Nuri el-Maliki’yi yeniden başbakan olarak atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir. Irak’ı yeniden büyük yapalım,” ifadelerini kullandı.

TEHDİTLER GÜNDEME GELİYOR

Açıklamada, Irak hükümetine yönelik mali ve askeri yardımların kesileceği tehdidi öne çıktı. ABD Başkanı, Maliki yönetimindeki bir Irak ile çalışmayacaklarını belirtirken, Bağdat yönetimine “İran destekli figürlerden uzak durun” mesajını verdi. Bağdat’ta ise siyasi ortamın gergin olduğu gözlemleniyor. Bugün planlanan cumhurbaşkanı seçim oturumu, yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için ertelendi.

Irak’taki siyasi geleneğe göre; Cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından; Başbakan, Meclis’in en büyük grubu olan Şii bloğun adayı arasından; Meclis Başkanı ise Sünni adaylar arasından seçiliyor. Eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, Meclis’in en büyük grubu olarak Maliki’yi aday gösterdi. Ancak Trump’ın sert eleştirileri ve Meclis’teki sayısal eksiklik, yeni hükümetin kurulma sürecinin daha da zor geçeceğine işaret ediyor.