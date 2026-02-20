Trump’tan Uzaylı Bilgisi Açıklama Talimatı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN “UZAYLI” TALİMATI BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, yetkili kurumlara “uzaylı” konusuyla ilgili talimat vereceğini açıkladı. Eski Başkan Barack Obama’nın dikkat çeken açıklamaları sonrası Trump, sosyal medya üzerinden bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump, “Gösterilen muazzam ilgiye dayanarak; Savaş Bakanı’nı ve ilgili diğer Bakanlık ve Kurumları; uzaylı ve dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava fenomenleri (UAP), tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) ve bu son derece karmaşık ama bir o kadar da ilginç ve önemli konularla bağlantılı tüm diğer bilgilere ilişkin hükümet dosyalarının tespit edilmesi ve açıklanması sürecini başlatmaları için görevlendireceğim. Tanrı Amerika’yı korusun!” açıklamasında bulundu.

OBAMA’NIN KONTROVERSİYAL SÖZLERİ

Eski başkan Barack Obama, bir podcast yayınında “Uzaylılar gerçek mi?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Obama, “Onlar gerçek, ama ben onları görmedim ve bir yerde de tutulmuyorlar” derken, sıkça komplo teorilerine konu olan “51’inci Bölge” hakkındaki iddialara da açıklık getirdi. Eski başkan, “Eğer ortada devasa bir komplo yoksa ve bunu ABD Başkanından gizlemedilerse, yeraltında bir tesis yok” ifadelerini kullandı. Bu sözleri tartışma yaratınca, Obama sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak, katıldığı soru-cevap bölümünün ruhuna uygun hareket etmeye çalıştığını vurguladı.

UZAJ YAŞAM İHTİMALİNE VURGU

Barack Obama, evrenin genişliği ışığında, istatistiksel olarak başka bir yerde yaşam olma ihtimalinin yüksek olduğunu ancak güneş sistemleri arasındaki mesafelerin bu varlıkların dünyayı ziyaret etme olasılığını azalttığını belirtti. Obama, “Başkanlığım süresince dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten!” şeklindeki sözleriyle konuya noktayı koydu.