Trump’tan Venezuela Açıklaması: Siyasi Tutuklular Serbest Bırakılıyor

Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, “Venezuela, uzlaşı arayışı kapsamında çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu, son derece kritik ve akıllıca bir hamle” ifadelerini kullandı.

ABD VE VENEZUELA’YA BÜYÜK İŞBİRLİĞİ

Trump, sözlerine devam ederek, ABD ve Venezuela’nın, özellikle petrol ve gaz altyapılarını daha büyük, daha iyi ve modern bir şekilde yeniden inşa etme konusunda birlikte uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Bu işbirliği sayesinde, daha önce planlanan ikinci operasyon dalgasının iptal edildiğini, buna artık ihtiyaç olmadığını ifade etti.

YATIRIM MİKTARI 100 MİLYAR DOLAR

Güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle tüm gemilerin yerlerinde kalacağını söyleyen Trump, bugün Beyaz Saray’da yapılacak toplantıda büyük petrol şirketlerinden en az 100 milyar dolar civarında yatırım sözü alacaklarını dile getirdi. “Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!” diyerek sözlerini tamamladı.