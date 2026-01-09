Trump’tan Venezuela İçin Önemli Açıklamalar

Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Venezuela’nın “uzlaşı arayışının bir işareti olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bıraktığını” ifade etti. Trump, bu durumu “son derece önemli ve akıllıca bir jest” olarak nitelendirdi. Ayrıca, ABD ile Venezuela arasında petrol ve gaz altyapılarını daha modern bir şekilde yeniden inşa etmek konusunda uyumlu bir çalışmanın sürdüğünü belirtti.

İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Trump, bu işbirliği sayesinde daha önce planlanan ikinci operasyon dalgasını iptal ettiğini dile getirerek, “Görünüşe göre buna ihtiyaç kalmayacak” dedi. Ancak, güvenlik ve emniyet gerekçeleriyle tüm gemilerin yerlerinde kalacağını vurguladı.

YATIRIMLARDA TEMEL HEDEF

Bugün Beyaz Saray’da büyük petrol şirketleriyle bir araya geleceğini belirten Trump, bu şirketlerin en az 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Yatırımlara gösterilen ilgi için tüm katılımcılara teşekkür etti.

